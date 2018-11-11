Госпогранслужба задержала находившегося в международном розыске гражданина Молдовы

Сегодня, 18:58

Также пограничники обнаружили два похищенных в Украине автомобиля

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

Сотрудниками Государственной пограничной службы за минувшие сутки был задержан мужчина, находившийся в международном розыске, пограничники также задержали два похищенных в Украине автомобиля, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Госпогранслужбы в воскресенье.

"Пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Мамалыга" выявили по базе данных Интерпола гражданина Молдовы. Его разыскивали правоохранительные органы Румынии. А в пункте пропуска "Доманово" на границе с Беларусью пограничники Луцкого отряда остановили автомобиль "Ford" в 2002 г.в. Выяснилось, что авто польской регистрации было похищено в начале октября этого года", – говорится в сообщении.

Еще одно транспортное средство, которое проходит по базе данных Интерпола, как ворованное, обнаружили пограничники Херсонского отряда на КПВВ "Каланчак": "Mitsubishi" 1997 г.в. ехал в аннексированный Крым.

"По всем случаям проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве, а иностранец и транспортные средства переданы сотрудникам Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове задержали иностранца, которого Интерпол искал за убийство.

Напомним, не так давно в аэропорту Борисполь была задержана гражданка России, находившаяся в международном розыске. Женщину разыскивали стражи порядка за проституцию и сексуальную эксплуатацию.

Также мы писали о том, как пограничники задержали уроженца Ливана, прибывшего в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, который внесен в базу данных Интерпола. Согласно сообщению, мужчину задержали во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира. Мужчина 1985 года рождения не имеет гражданства.
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Источник:

"Сегодня"

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