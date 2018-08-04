Госпродпотребслужба рассказала о результатах массовых проверок киосков с шаурмой в Киеве
Инспекторы обнаружили многочисленные нарушения работы МАФов
Многочисленные нарушения были обнаружены Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) во время проверки точек продажи уличной еды в Киеве. Во многих случаях при появлении инспектора МАФ срочно закрывали. Об этом сообщает сайт Госпродпотребслужбы.
На протяжении 3 августа в 10 районах столицы 15 инспекционных групп реагирования проверили более 50 субъектов хозяйствования, занимающихся реализацией шаурмы.
"Во время рейдов инспекторы Госпродпотребслужбы наблюдали типичное явление "немедленного" закрытия МАФов в случае появления инспекторов службы или после приезда полиции, установить название предприятия и законность размещения МАФа нет возможности", – подчеркнули в ведомстве.
В 15 случаях инспекционные группы вызвали Нацполицию, составлены пять протоколов.
Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах. Так, нарушения касались отсутствия маркировки на сырье, личных медицинских книжек, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов и документов о регистрации мощностей.
Работа остальных заведений на момент проверки была приостановлена, однако мониторинг со стороны Госпродпотребслужбы будет продолжаться.
В службе указали, что по состоянию на 3 августа в Киеве зарегистрированы 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в результате отравления шаурмой (в том числе у 13 детей).
Напомним, в Киеве не утихает скандал из-за массового отравления. Власти говорят, что всему виной незаконная торговля и отсутствие проверок.
Кроме того, с 1 августа зафиксирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением приобретенной в Киево-Святошинском районе Киевской области шаурмы (с.Софиевская Борщаговка): пострадали 18 человек, в том числе два ребенка.
Ранее, эксперт объяснил, почему в Украине не работает защита прав потребителей. Довольно часто украинцам приходится сталкиваться с тем, что качество товаров, которые они покупают в различных торговых точках, оставляет желать лучшего.
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