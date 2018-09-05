Государственное финансирование киноиндустрии: чего ждать украинскому зрителю

В четверг, 6 сентября, в кинопрокат выходит фильм "Тайный дневник Симона Петлюры". Это лента, ставшая одной из победительниц конкурсного отбора Госкино и получившая 23,6 млн грн государственного финансирования, о последних годах жизни главы Директории и главного атамана УНР Симона Петлюры в парижской эмиграции, где 25 мая 1926 года его и убили семью пулями.

Роль Владимира Винниченко сыграл министр культуры Украины Евгений Нищук. В интервью "Сегодня" он рассказал о съемках в фильме и о будущем украинского кино.

- В этом году на экраны в общем выйдет около 50 украинских фильмов, хотя в 2013-м их было всего 13. Кроме количества, как изменилось украинское кино за это время?

- Когда в 2014 году я пришел на должность министра культуры, в бюджете на развитие кино мы имели около 25 млн грн. Это очень незначительная сумма, которой хватило бы буквально на поддержку нескольких проектов. Учитывая, какие давние традиции имеет украинский кинематограф, эта сумма была даже унизительной для отрасли. Наши выдающиеся кинематографисты еще в тоталитарные советские времена – в один из самых трудных периодов для Украины – на все преграды, цензуру и запреты показывали нашу историю, наше лицо, нашу жизнь. Я говорю об украинском поэтическом кино времен Ивана Миколайчука, Сергея Параджанова и других наших гигантов.

Мне как человеку, причастному к кинематографу, повезло еще в 17 лет быть рядом на одной съемочной площадке с Константином Петровичем Степанковым, с Бориславом Бурундуковым и с другими крупными кинематографистами. Именно поэтому мне было очень обидно, что такое длительное время то ли умышленно, то ли в непонимании не было внимания к развитию украинского кинопродукта. Поэтому одной из моих главных задач на посту министра стало увеличение финансирования киноиндустрии из государственного бюджета. Я горжусь тем, что уже по состоянию на 2017 год, во время второй каденции на посту министра, мне удалось заручиться поддержкой коллег из правительства и лично премьер-министра и увеличить государственную долю финансирования кинопроектов в 500 млн грн, а в 2018-м мы уже имели 1 млрд гривен. Эти деньги четко распределены по двум направлениям использования: производство и распространение национальных фильмов и производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления. Например, в этом году при государственной поддержке выходит на экраны около 50 фильмов, а со следующего – мы будем иметь их еще больше.

Новшеством этого года стал отбор кинопроектов еще и в части телевизионного формата. Раньше, когда мы говорили о поддержке украинского кинематографа – речь шла о средствах на программу производства и распространения национальных фильмов. Это одно из наших успешных направлений работы – украинское кино из года в год стремительно развивается, становится популярным среди зрителей как в Украине, так и за рубежом, и получает высокое признание на всемирных кинофорумах. А для людей, которые по разным причинам не посещают кинотеатры, а смотрят телевидение, такие изменения не очевидны.

Неоднократно мы слышали обеспокоенность людей, которые стремились видеть на телеэкранах украинское кино. Нашим аргументом было то, что государство не имеет никакого влияния на телепродукт каналов, находящихся в частной собственности. Первым положительным шагом в поиске взаимопонимания всех сторон стал принятый закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине", в котором предусматривалось и развитие украинского телевизионного фильма.

Инвестируя в украинские телевизионные фильмы, мы просто выполняем норму этого закона, а также получаем инструмент для изменения в лучшую сторону телевизионной картинки на экранах. Имеем возможность рассказывать украинские истории, об украинских личностях разных времен, современном Герое. Это могут быть глубокие фильмы, касающиеся потерь или трагедий, которые никогда не должны повториться, впрочем, это могут быть и не только фильмы об истории, а, например, комедийные или лирические. Большой плюс, что мы можем сразу показать их очень широкому кругу зрителей. Ведь мы знаем примеры, когда фильмы создавались, шли неделю-две в прокате, возможно, участвовали в том либо ином фестивале, а дальше – "ложились на полку". Их практически не видела широкая общественность, а государство спонсировало эти проекты. Я считаю, что это просто неэффективное использование бюджетных средств, а, следовательно, уплаченных нами с вами налогов.

Теперь мы говорим о том, что, заключая контракт на создание фильма, должна учитываться необходимость после проката в кинотеатрах и фестивальной жизни получать еще и адаптацию к телеэкранам.

Фото: Д. Павлов, "Сегодня"

- Как будут отбираться и финансироваться фильмы на патриотическую тематику? Министерство будет задавать конкретные темы, например, фильм о казацкой эпохе, и собирать заявки. Или как это будет происходить?

- В происходившем отборе ограничений по конкретной тематике не было и не может быть. Ключевые критерии – украинские актеры, плюс украинский менеджмент, плюс украинский язык, плюс демонстрация на украинских телеканалах. Те фильмы, которые будут создаваться по этой программе, также не будут распространяться в стране-агрессоре и не будут иметь актеров оттуда. В этом на самом деле и заключается патриотизм. Каких-либо ограничений "снимайте то, или то" – не было и не будет. Да, мы можем обращать определенное внимание на актуальные темы общественной жизни, важные исторические даты и, конечно, прекрасно, когда среди проектов эксперты могли бы видеть хороший проект на эту тематику.

К примеру, сегодня существует высокий общественный спрос на воссоздание славной истории Украины времен Киевской Руси, казачества – по сути, украденной у нас истории величия нашего государства. Кино должно рассказывать правду о нашем прошлом. По моему мнению, это также могут быть актуальные истории сегодняшнего дня – об отваге современных украинских военных или полицейских, о волонтерах на войне, о наших отважных капелланах, о просто хороших и честных людях, которые творят нашу страну. Критерий прост – хороший, качественный украинский продукт. В этом и заключается патриотизм.

- Как сейчас продвигается процесс отбора и финансирования патриотических фильмов?

- Мы прошли сложный процесс, где и команда министерства, и специалисты в сфере кино, которые были привлечены из экспертной среды, и авторы самого закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" работали над процедурой отбора и финансирования фильмов патриотической тематики. Сначала была создана комиссия, в которую вошли известные специалисты киноиндустрии, среди которых Вячеслав Криштофович, Олег Бийма, Роман Балаян и другие выдающиеся люди. Именно они, специалисты в этой сфере, а не министр или другие чиновники, и сформировали экспертный совет по отбору кинопроектов для предоставления государственной финансовой поддержки на производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления. Председателем комиссии был избран известный кинематографист Андрей Дончик. Сама процедура отбора проходила максимально прозрачно, полностью в правовом поле, мы имели прямую онлайн-трансляцию в интернете, которая сохранена на YouTube канале Минкульта. Презентацию любого проекта можно посмотреть хоть сейчас.

Мы обеспечили процедуру прозрачно и надеемся, что со временем количество представленных проектов будет перерастать в качество. Здоровая конкуренция, честные документы и обязательства – залог успешности этого отбора.

Сегодня мы имеем перечень проектов-победителей, который будет утвержден Кабинетом министров Украины для дальнейшего финансирования. Затем последует тендерная процедура, подписание договоров и собственно съемочный процесс.

Фото: Д. Павлов, "Сегодня"

- Вы сказали, что есть пункты, которые можно изменить в процедуре. Что именно вы хотели бы изменить в отборе фильмов?

- Еще рано говорить об изменениях, ведь процедура не завершена. Когда мы пройдем все этапы отбора, я планирую профессиональное обсуждение по улучшению, определенному структурированию процедуры. Я готов выслушать все рациональные мысли и тех, кто выбирал проекты, и тех, кто претендовал на отбор, и тех, кто его выиграл.

Хочу подчеркнуть, что отбор проектов по программе производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления стал пилотным, первым в своем роде. Я считаю, что мы должны продолжить эту практику, зафиксировать слабые места этой программы, исправить их к лучшему и продолжить государственное финансирование на уровне не ниже, чем в этом году. Об этом своем приоритете я буду говорить премьер-министру Украины и надеюсь на его поддержку.

- Итак, какие проекты уже отобраны?

- Это 19 игровых фильмов и 28 документальных, среди которых и короткометражные, 13 телевизионных сериалов и 9 анимационных проектов. Уже к концу года по нашим оптимистичным прогнозам на кино- и телеэкраны выйдет много хороших, качественных, интересных и актуальных украинских фильмов.

- Можете несколько фильмов проанонсировать?

- Среди фильмов, которые были отобраны, самый первый в рейтинге – фильм "Киборги", к которому будет создана телеверсия. Есть, например, фильмы, касающиеся жизни Тараса Шевченко, – "Первый Самурай", есть "Тайны великих украинцев", мультфильм "Роксолана", "Феликс Австрия" – фильм по произведению Софии Андрухович. Прошел также фильм "Щедрик" о всемирно известном произведении выдающегося украинского композитора Николая Леонтовича. Есть фильм "Забытые" и "Возвращение" о событиях современной Украины. Это фильмы об актуальных вещах нашей жизни.

- 6 сентября должен выйти фильм "Тайный дневник Симона Петлюры", где вы сыграли Владимира Винниченко, и "Круты 1918". Расскажите о вашем участии в этих фильмах.

- На самом деле, моя творческая деятельность является очень ограниченной. И в тех нескольких фильмах, где я появляюсь, это небольшой автограф, маленький эпизод. В отношении "Тайного дневника Симона Петлюры", то я там играю Владимира Винниченко. Надеюсь, зритель оценит визуальное сходство меня и моего героя, о котором говорит режиссер и съемочная группа. Также я имел небольшой эпизод в фильме "Круты 1918". На самом деле, еще со студенческих лет, когда я учился в Университете театра и кино им. Карпенко-Карого, тема героев Крут мне была очень интересной, близкой, я искал и находил материалы об этих событиях.

И вот, наконец, этот фильм, о такой чрезвычайно героической истории, уже ставшей легендой, выйдет на экраны. В фильме я играю роль отца одного из юных героев – Георгия Пипского. Именно этот парень во время тех судьбоносных событий начала прошлого века, когда героев-крутян большевики окружили в заснеженном морозном лесу, а затем казнили, начал петь "Ще не вмерла Україна". Я уверен, это будет очень хорошее героическое кино, которым будет восхищаться молодежь. Это будет фильм о ребятах, которые хотели жить и любить, но которые отдали свои жизни ради Родины, которую хотели спасти от агрессора. Это чрезвычайно, но обратите внимание, насколько история столетней давности актуальна сейчас и созвучна настоящему. Даже агрессор тот же. Также в процессе работы сейчас очень красивый фильм-сказка "Только чудо" с моим небольшим эпизодом. Это на самом деле проекты, которые, я уверен, понравятся зрителю, которые будут вдохновлять, дарить надежду и веру в чудо.

- Каких фильмов ждать украинцам в следующем году?

- Интересных проектов на самом деле очень много, всех и не перечислить. И это снова я говорю о той чрезвычайно положительной динамике развития украинского кино. Это будут и интересные детские проекты, например "Декабрьская сказка" о Святом Николае и его чудесах. Будут новые анимационные фильмы, знаю, идет активная работа над очень красивой анимационной историей "Мавка: Лесная песня", а также история о "Викторе-роботе". Сейчас в процессе работы – фильм по произведению Василия Шкляра; также фильм "Гарет Джонс" выдающейся Агнешки Холланд, который создается в копродукции Украины, Польши и Великобритании и будет иметь не только украинский национальный, но и всемирный прокат. Это позволит и в дальнейшем открывать миру историю о трагедии Голодомора в Украине в 1932-1933 годах. Это позволит нам рассказывать жуткую правду не только со страниц исторических книг и свидетельств очевидцев, но и говорить о ней словами искусства, затрагивать тонкие струны душ, чтобы не дать никогда повториться такой трагедии.

Сейчас идут съемки героических историй, одна из них – "Довбуш" – это будет драйвовый боевик, который снимает Олесь Санин, автор фильма "Поводырь". Еще одна история – "Захар Беркут", над которым работает Ахтем Сеитаблаев с партнерами из Голливуда и известными голливудскими звездами. Также продолжается работа над фильмом "Птица души" о последних днях жизни гениального украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и его смерти в советских тоталитарных застенках.

Я знаю и горжусь тем, что на сегодняшних украинских съемочных площадках работа проходит по лучшим стандартам мировой киноиндустрии с прекрасными постановочными кадрами, профессиональными каскадерами, современной техникой, мощными спецэффектами.

Это огромный труд людей-профессионалов, поэтому не могу не сказать об еще одном своем художественном приоритете – развитии профессионального художественного образования, развитии человеческого ресурса, профессионализации подготовки кадров киноиндустрии. Многое уже сделано, многое впереди, но это уже совсем другая история.