Государственный банк привлек 300 тысяч новых клиентов

Государственный "Укргазбанк" продолжает демонстрировать динамику стабильного роста клиентской базы. С начала 2018 года клиентская база розничного бизнеса увеличилась на 300 000 человек. Об этом говорится на сайте банка

По информации финучреждения общее количество клиентов розничного бизнеса уже превысило 1 млн человек. Кроме того, с начала года депозитный портфель "Укргазбанка" увеличился на 8,3 млрд грн и составил более 68 млрд грн. Такие показатели отражают высокий уровень доверия населения и бизнеса к "Укргазбанку".

Недавно "Укргазбанк" также предложил новый сервис удобного погашения кредитов для населения, что позволяет не тратить время на посещение отделений. С 1 сентября 2018 года все клиенты-физические лица, имеющие кредитные обязательства, могут совершить платеж по кредиту автоматически со своего собственного текущего счета.

Напомним, за первое полугодие 2018 года чистая прибыль "Укргазбанка" достигла 216 млн грн. По итогам 2017 года "Укргазбанк" получил прибыль вразмере 624 млн грн. Сегодня банк входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов.