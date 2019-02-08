Государственный Укргазбанк возобновляет программу льготного кредитования белорусской техники

Такая программа снизит кредитную нагрузку на заемщика и обеспечит поддержку украинского бизнеса и корпоративного сектора

Государственный Укргазбанк возобновляет программу льготного кредитования белорусской техники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d7a/e87/5c5d7ae878e14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d7a/e87/5c5d7ae878e14.jpg 2019-02-08T14:58:00+02:00 Украина Такая программа снизит кредитную нагрузку на заемщика и обеспечит поддержку украинского бизнеса и корпоративного сектора

С 1 февраля 2019 года вступает в силу Указ президента Республики Беларусь № 31 от 29 января, согласно которому в 2019–2020 гг. продолжается финансовая поддержка экспорта белорусской продукции в Украине.

В свою очередь, государственный Укргазбанк, как ведущий партнер этой программы, со своей стороны уже готов к кредитованию бизнеса на приобретение качественной белорусской техники с компенсацией от правительства Беларуси. Такая программа снизит кредитную нагрузку на заемщика и обеспечит поддержку украинского бизнеса и корпоративного сектора.

Банк продолжит сотрудничество с правительством Республики Беларусь для дальнейшей реализации экспортных программ, которые пользовались спросом среди украинских предпринимателей. Так, с начала действия программы Укргазбанком выдано 423 кредита на общую сумму 473 млн грн для приобретения 716 единиц техники.

На сегодня в перечень белорусской продукции, которую можно будет приобрести по льготной программе кредитования, включены 77 предприятий, в частности, ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "БелАЗ", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "АМКОДОР", ЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" ОАО "Белшина", ЗАО "Штадлер Минск", научно-производственное предприятие "Белкотломаш" ООО, совместное белорусско-германское предприятие ЗАО "МАЗ-МАН", частное производственно-торговое унитарное предприятие "Машиностроительная компания" Витебские подъемники".

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