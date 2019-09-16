Государство должно финансировать успешное кино – Минкульт

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Государство должно финансировать только потенциально успешные киноленты, считает министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Министерство хочет изменить принципы поддержки государством отечественного кино. Чтобы не растрачивать деньги на откровенно слабые фильмы, для продюсеров и режиссеров будет введен специальный рейтинг успеваемости.

Министр раскритиковал результаты последнего конкурса кинопроектов, так как Госкино, мол, утвердило финансирование победителей на 1,7 млрд. грн., то есть – в три с половиной раза больше, чем на это заложено в госбюджете.

"На этом конкурсе были представлены только игровые, дебютные, артфильмы. И не были вообще представлены анимация, сериалы, документальное кино. То есть, этот конкурс закрыл возможность еще достаточно мощной части индустрии вообще получить государственное финансирование. Принцип, который мы положили в основу нашей будущей деятельности – государственная поддержка не является безусловным долгом государства, государственная поддержка – это привилегия", – заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить принципы государственного финансирования киноиндустрии и ввести рейтингование продюсеров, заявил министр Владимир Бородянский.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Украине в 2018 году создали 49 фильмов, 22 из которых вышли в прокат. Как заявлял бывший премьер-министр Владимир Гройсман, в прошлом году господдержка киноиндустрии составила миллиард гривен. Он также добавил, что первые 15 отечественных телесериалов запущены в производство.

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