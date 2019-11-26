Государство в смартфоне: стало известно, кто стал лицом проекта

В Минцифры рассказали о конкурсе на определение лица проекта

Фото: asmanagement.pl / Фото: скриншот

В Министерстве цифровой трансформации заявили об окончании конкурса по выбору "лица" для демоверсии электронного водительского удостоверения. Представлять проект будет украинка из польского модельного агентства – Александра Ободянская.

"Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет – Саша Ободянская (Sasha Obodianska). Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения", – отметили на Facebook-странице министерства.

Отметим, что лицо проекта выбирали, опираясь на несколько факторов: реальность фотографии и соразмерность человеку, который ее выложил. Также было необходимо, чтобы фото нравилось другим пользователям и человеку на нем было не менее 18 лет. Ожидается, что вскоре лицо Ободянской разместят на электронном удостоверении водителя.

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Стоит напомнить, что ранее вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил конкурс на лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений.

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Перед этим в Кабмине сообщали, что работают над запуском цифровых водительских прав и студенческих билетов. В октябре было принято правительственное постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также был упрощен процесс присвоения и выдачи номерных знаков.

В результате у водителей не будет необходимости носить с собой права, а владельцам автомобилей – техпаспорта. Кроме того, было решено, что свидетельство о подготовке, переподготовке или повышении квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол выдавать не буду – данные станут вносить в Единый государственный реестр МВД онлайн.

При этом срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет. Во время сдачи экзаменов возможна фото- и видеофиксация.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале лета Украина начала работу над проектом "Государство в смартфоне" при помощи Эстонии. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров занимается этим проектом. Он отмечал, что эстонский опыт может избавить Украину от чудовищной бюрократии, а хождения по кабинетам за справками уйдет в историю.

Так недавно в Минцифры рассказали, когда заработают е-права и техпаспорта. Первый заместитель главы ведомства Алексей Выскуб отмечает, что с помощью программы люди смогут проверить подлинность документов друг друга.

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