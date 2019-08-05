"Государство в смартфоне" становится ближе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/2.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/2.jpg 2019-08-05T14:36:00+03:00 Украина Vodafone и ПриватБанк создали партнерскую систему идентификации

Система работает на базе двух технологий: Mobile ID Vodafone и Bank ID ПриватБанка. На практике это означает, что теперь клиенты обеих компаний смогут пользоваться расширенным спектром услуг. Благодаря партнерству Vodafone и ПриватБанка, стало еще проще и удобнее:

подавать и подписывать петиции;

голосовать за общественные бюджеты;

бронировать места в электронной очереди;

пользоваться электронными услугами на государственном портале iGOV.

Абоненты Vodafone со своим Mobile ID теперь смогут пользоваться всеми государственными услугами и коммерческими сервисами, где ранее идентификация происходила только при помощи Bank ID ПриватБанка. А ПриватБанк получит возможность предлагать клиентам новые сервисы, для которых нужна не только идентификация личности, но и квалифицированная электронная подпись.

"Как показал наш опыт, именно государственные сервисы стоят на первом месте у пользователей Mobile ID, а самым популярным на сегодняшний день является "Кабинет водителя". Теперь перечень доступных услуг значительно расширился, появилась возможность оформить заявление на субсидию, на финансовую помощь при рождении ребенка и многое другое через портал государственных услуг IGov.gov.ua", – отметила Юлия Яхновская, руководитель проекта по развитию услуги Mobile ID Vodafone.

"Очень показательно, что ПриватБанк и Vodafone смогли в числе первых оценить потенциал партнерства вокруг идеи "Государство в смартфоне", несмотря на то, что Bank ID и Mobile ID – во многом конкурирующие технологии идентификации. Наша главная совместная задача – поднять рейтинг Украины на международной цифровой арене, а также предложить украинцам максимально надежный, удобный и простой способ получения любых электронных услуг", – говорит Сергей Жук, руководитель проекта и один из создателей системы Bank ID ПриватБанка.

"Еще на этапе проектирования платформы Mobile ID мы закладывали возможность взаимодействия на уровне альтернативных технологий идентификации. И сейчас мы убедились, что Bank ID и Mobile ID технически дополняют друг друга, за счет чего увеличиваются возможности применения каждой из этих систем. Кроме того, такая комбинированная система идентификации оперирует самым полным набором данных, обеспечивает двойное шифрование и максимально возможный на текущий момент уровень безопасности пользователя", – добавляет Андрей Цапко, руководитель группы разработки компании ID Hub – разработчика системы Mobile ID.

Подробнее о подключении Mobile ID Vodafone

Для подключения Mobile ID услуг необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей. Это можно сделать в Business Hub Vodafone в Киеве – на ул. Генерала Алмазова, 2; в Харькове – на ул. Багалея, 18; во Львове – по адресу ул. В.Ивасюка, 3; в Одессе – ул. Пушкинская, 51; в Днепре – ул. Антоновича, 22/1. Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный. При этом клиенту не нужно посещать аккредитованный центр сертификации ключей – вся процедура организована по принципу "единого окна" в офисе Vodafone.

Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн. Подключение услуги КЭП сроком на 1 год – 150 грн. Абонентская плата составляет 15 грн в месяц.

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