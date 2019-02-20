Готовы дать жесткий ответ агрессору: впечатляющее видео масштабных учений ВСУ

В маневрах приняли участие десантники, танки, авиация – командование ООС осталось довольно

Фото: Минобороны Украины

Готовы дать жесткий ответ агрессору: впечатляющее видео масштабных учений ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d1f/440/5c6d1f44041be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d1f/440/5c6d1f44041be.jpg 2019-02-20T11:37:31+02:00 Украина В маневрах приняли участие десантники, танки, авиация – командование ООС осталось довольно

В Украине прошли масштабные военные учения с целью предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ОС.

Готовность войск, которые защищают передовые позиции Приазовского направления, проверил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. Плановое тактическое учение с привлечением истребителей, штурмовиков, армейской авиации, танков и другой бронетехники доказали, что украинские защитники готовы дать адекватный и жесткий ответ российским оккупантам.

"Цель сегодняшнего обучения – предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил. Любой украинский командир должен иметь в своем подчинении сильную артиллерию и резерв. Я абсолютно доволен работой командиров во время обучения, все действия были четкими, правильными и управляемыми", – сказал генерал.

Наев также отметил, что и у боевиков проходили командно-штабные учения, о которых украинское командование знало заранее. На фоне этого враг увеличил применение оружия против ВСУ на передовой, в том числе и ствольной артиллерии.

"У российского командования учения были плановые и эти учения враг начал непосредственно к приближению выборов президента Украины", – подчеркнул командующий ООС.

Как сообщалось, населенные пункты на Приазовье оказались под гнем противника. На фронте по тревоге подняли резервы – авиацию и бронетехнику. Боевики за день выпустили более трехсот мин и снарядов. Такого с начала года не было, был ранен украинский военный.

Также мы показывали фото масштабных танковых учений ВСУ. Танковую атаку одной из бригад поддерживала армейская авиация, а потом батальоны перестроились на оборону.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Готовы дать жесткий ответ агрессору: впечатляющее видео масштабных учений ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.