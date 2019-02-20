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Готовы дать жесткий ответ агрессору: впечатляющее видео масштабных учений ВСУ

Сегодня, 11:37

В маневрах приняли участие десантники, танки, авиация – командование ООС осталось довольно

Фото: Минобороны Украины
Готовы дать жесткий ответ агрессору: впечатляющее видео масштабных учений ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d1f/440/5c6d1f44041be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d1f/440/5c6d1f44041be.jpg Украина В маневрах приняли участие десантники, танки, авиация – командование ООС осталось довольно

В Украине прошли масштабные военные учения с целью предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ОС.

Готовность войск, которые защищают передовые позиции Приазовского направления, проверил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. Плановое тактическое учение с привлечением истребителей, штурмовиков, армейской авиации, танков и другой бронетехники доказали, что украинские защитники готовы дать адекватный и жесткий ответ российским оккупантам.

"Цель сегодняшнего обучения – предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил. Любой украинский командир должен иметь в своем подчинении сильную артиллерию и резерв. Я абсолютно доволен работой командиров во время обучения, все действия были четкими, правильными и управляемыми", – сказал генерал.

Наев также отметил, что и у боевиков проходили командно-штабные учения, о которых украинское командование знало заранее. На фоне этого враг увеличил применение оружия против ВСУ на передовой, в том числе и ствольной артиллерии.

"У российского командования учения были плановые и эти учения враг начал непосредственно к приближению выборов президента Украины", – подчеркнул командующий ООС.

Как сообщалось, населенные пункты на Приазовье оказались под гнем противника. На фронте по тревоге подняли резервы – авиацию и бронетехнику. Боевики за день выпустили более трехсот мин и снарядов. Такого с начала года не было, был ранен украинский военный.

Также мы показывали фото масштабных танковых учений ВСУ. Танковую атаку одной из бригад поддерживала армейская авиация, а потом батальоны перестроились на оборону.

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Тег ВСУ, учения, Наев, ООС

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