Готовы дать жесткий ответ агрессору: впечатляющее видео масштабных учений ВСУ
В маневрах приняли участие десантники, танки, авиация – командование ООС осталось довольно
В Украине прошли масштабные военные учения с целью предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ОС.
Готовность войск, которые защищают передовые позиции Приазовского направления, проверил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. Плановое тактическое учение с привлечением истребителей, штурмовиков, армейской авиации, танков и другой бронетехники доказали, что украинские защитники готовы дать адекватный и жесткий ответ российским оккупантам.
"Цель сегодняшнего обучения – предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил. Любой украинский командир должен иметь в своем подчинении сильную артиллерию и резерв. Я абсолютно доволен работой командиров во время обучения, все действия были четкими, правильными и управляемыми", – сказал генерал.
Наев также отметил, что и у боевиков проходили командно-штабные учения, о которых украинское командование знало заранее. На фоне этого враг увеличил применение оружия против ВСУ на передовой, в том числе и ствольной артиллерии.
"У российского командования учения были плановые и эти учения враг начал непосредственно к приближению выборов президента Украины", – подчеркнул командующий ООС.
Как сообщалось, населенные пункты на Приазовье оказались под гнем противника. На фронте по тревоге подняли резервы – авиацию и бронетехнику. Боевики за день выпустили более трехсот мин и снарядов. Такого с начала года не было, был ранен украинский военный.
Также мы показывали фото масштабных танковых учений ВСУ. Танковую атаку одной из бригад поддерживала армейская авиация, а потом батальоны перестроились на оборону.
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