Готовы выполнить боевую задачу: на Донбассе десантники провели ночные прыжки с парашютом, видео
Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела
Десантники одной из десантно-штурмовых бригад, выполняющих задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, 20 февраля совершили прыжки с парашютом днем и ночью.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8.
"Занятия состоялось в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости, – рассказала старший лейтенант Екатерина Чемес. – По плану подготовки воинской части каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот. Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела и перенимают опыт у старших товарищей".
К слову, десантно-штурмовые подразделения в районе проведения операции Объединенных сил постоянно совершенствуют свою подготовку и готовы в любой момент к выполнению боевых задач.
Напомним, на днях в зоне ООС прошли маневры с участием десантников, танков и авиации, а сайт "Сегодня" показал впечатляющее видео масштабных учений ВСУ .
Также мы показывали фото масштабных танковых учений ВСУ. Танковую атаку одной из бригад поддерживала армейская авиация, а потом батальоны перестроились на оборону.
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