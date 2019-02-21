Готовы выполнить боевую задачу: на Донбассе десантники провели ночные прыжки с парашютом, видео

Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела

Facebook Петра Порошенко, фото Алисы Бирюковой.

Готовы выполнить боевую задачу: на Донбассе десантники провели ночные прыжки с парашютом, видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e41/822/5c6e41822e398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e41/822/5c6e41822e398.jpg 2019-02-21T08:16:10+02:00 Украина Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела

Десантники одной из десантно-штурмовых бригад, выполняющих задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, 20 февраля совершили прыжки с парашютом днем ​​и ночью.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8.

"Занятия состоялось в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости, – рассказала старший лейтенант Екатерина Чемес. – По плану подготовки воинской части каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот. Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела и перенимают опыт у старших товарищей".

К слову, десантно-штурмовые подразделения в районе проведения операции Объединенных сил постоянно совершенствуют свою подготовку и готовы в любой момент к выполнению боевых задач.

Напомним, на днях в зоне ООС прошли маневры с участием десантников, танков и авиации, а сайт "Сегодня" показал впечатляющее видео масштабных учений ВСУ .

Также мы показывали фото масштабных танковых учений ВСУ. Танковую атаку одной из бригад поддерживала армейская авиация, а потом батальоны перестроились на оборону.

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