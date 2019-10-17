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ГПУ будет заниматься расследованием пыток

17 октября, 16:39

В состав департамента будет входить четыре отдела

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

В Генеральной прокуратуре Украины создали Департамент процессуального руководства по уголовным делам о пытках и других серьезных нарушениях прав со стороны правоохранительных органов. Об этом рассказали в Генпрокуратуре.

Сообщается, что ранее генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ соответствующего департамента, в состав которого будут входить четыре отдела. Сегодня руководителем этого департамента назначили Юрия Белоусова.

"Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное", – говорится в сообщении.

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Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, связанным с масштабными хищениями государственных средств.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь данное ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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