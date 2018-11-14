ГПУ передала в суд обвинительный акт против российского генерала

Главная военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил РФ, который подозревается в преступлении против территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба ГПУ.

По результатам досудебного расследования установлено, что офицер ВС РФ в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Крыма, участвовал в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, способствовал беспрепятственному вторжению российских военнослужащих для военной оккупации полуострова, подстрекал военнослужащих ВМС ВС Украины к совершению государственной измены и совершил пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.

"Обвиняемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. 13 ноября обвинительный акт в отношении него направлен в суд для осуществления специального судебного разбирательства", – говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщили в прокуратуре, ему инкриминируются следующие статьи: ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 437 КК, согласно которым офицеру ВС РФ светит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в марте 2017 года в Украине объявили в розыск российского генерала. Военная прокуратура Украины сообщила о подозрении российскому генерал-майору Роману Шадрину в участии в военных действиях против Украины на Донбассе, а также в организации похищений гражданских лиц.

В июне того же года ГПУ сообщила о подозрении еще одному российскому генералу за Иловайский котел. Высокопоставленный российский военачальник объявлен в розыск и суд разрешил его задержать.