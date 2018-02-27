ГПУ представила новые доказательства поддержки Россией боевиков на Донбассе

Следователи изучили добытые в бою летом 2017 года под Красногоровкой российские трофеи

Генеральная прокуратура Украины представила новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе. Речь идет о расследовании атаки боевиков под Красногоровкой на Донбассе летом 2017 года, сообщает пресс-служба ГПУ.

Следователи доказали, что 20.07.2017 года Россия оказала поддержку боевиками "1-го армейского корпуса народной милиции" т.н. "ДНР" в осуществлении попытки прорыва на позиции ВСУ вблизи Красногоровки.

В ГПУ установили, что в результате боя ликвидированы четверо диверсантов "2-го батальона 100 омсбр 1-го АК "ДНР", один из которых является гражданином России. Вместе с тем, во время боестолкновения погибли трое украинских военных.

"В ходе осмотра места боя обнаружены большое количество огнестрельного и взрывного оружия, в том числе подствольный гранатомет, который, согласно заключению эксперта, является 40 мм подствольным гранатометом 6Г34 (ГП-34) промышленного производства, предназначенный для стрельбы 40-мм дульнозарядными безгильзовыми выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П. Согласно информации Министерства обороны Украины, указанный подствольный гранатомет 6Г34 (ГП-34) состоит на вооружении российской армии", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бой под Красногоровкой: у Порошенко указали на любопытную деталь

Также следователи выяснили, что амуниция ликвидированных диверсантов (бронежилеты, военные шлемы и т.д.) изготовлены в России (г. Казань, г. Ростов-на-Дону и т.д.). Судебная инженерно-техническая экспертиза показала, что указанные шлемы промышленного производства ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, страной-производителем которых является Российская Федерация.

Кроме того, были найдены медицинские препараты (из персональной аптечки солдата), которые произведены также в России.

ГПУ передала доказательства причастности России к конфликту на Донбассе в Министерство иностранных дел для использования в международных судебных инстанциях.

Недавно экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявлял, что имеется полно доказательств, что Россия воюет на Донбассе. По его словам, Россия пытается убедить в том, что это полностью местные силы.

В свою очередь представитель США в ОБСЕ отмечал, что российские "гумконвои" доказывают ее участие в войне в Украине. Гарри Камиан подчеркнул, что эти конвои продолжают открыто нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.