ГПУ задокументировала военное преступление России на Донбассе

Украинские силовики установили, что оккупационные войска ударили по мирным жителям из крупнокалиберной артиллерии

Частное владение в Золотом после обстрела. Фото: ГПУ

ГПУ задокументировала военное преступление России на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3c2/850/5c73c285099d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3c2/850/5c73c285099d5.jpg 2019-02-25T12:26:00+02:00 Украина Украинские силовики установили, что оккупационные войска ударили по мирным жителям из крупнокалиберной артиллерии

Обстрел боевиками Золотого, что в Луганской области, задокументировали сотрудники Генеральной прокуратуры, как факт нарушения Россией законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, обстрел мирного населенного пункта случился сегодня рано утром, около 05:30. Оккупационные войска, вопреки международному гуманитарному праву, нанесли удар из артиллерии по Золотому. На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры, Нацполиции и СБУ. Прокуроры задокументировали факты нарушения российско-террористическими войсками законов и обычаев войны.

"В частности, в ходе осмотра места происшествия, установлено, что в результате артиллерийского обстрела разрушено и повреждено шесть жилых домов, четыре хозяйственные постройки и два транспортных средства. В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 152 мм с Первомайска Луганской области (временно оккупированная территория)", – говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд.









Как сообщал штаб Объединенных сил, 24 февраля пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных, также враг ударил из запрещенного вооружения и ВСУ понесли потери. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин. Однако и украинские воины не стали молчать – ответным огнем троих оккупантов уничтожили и четверых ранили.

Отметим, что боевики не стесняются наносить удары по мирным населенным пунктам – за время войны подобные факты фиксировались множество раз. Так, например, летом прошлого года Боевики обстреляли Золотое-4. Смотрите последствия обстрела в сюжете "Сегодня".

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