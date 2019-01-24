Грабежи и разбойные нападения в Украине: стало известно число преступлений
Жертвами нападений грабителей чаще всего становились женщины и пожилые люди,
За 10 месяцев прошлого года в Украине произошло 11 тысяч грабежей и несколько тысяч уличных драк. В частности, более две тысячи уличных грабежей и почти три сотни разбойных нападений зафиксировали за аналогичный период в Киеве.
Примечательно, что жертвами нападений грабителей чаще всего становились женщины и пожилые люди, а свидетелями драк в общественных местах украинцы становятся чуть ли не ежедневно. Но зачастую, пытаясь помочь пострадавшему, свидетели сами становятся мишенью для преступника. Также эксперты не советуют вмешиваться в семейные драки посреди улицы, а сразу вызвать полицию.
Напомним, не так давно в Одессе полицейские за считанные часы задержали двух иностранцев, которые ограбили водителя. Мужчины действовали по заранее продуманной схеме: пока один отвлекал водителя вопросами, другой незаметно открыл пассажирскую дверь и похитил из салона сумку, в которой находились около 50 тысяч гривен.
А в Винницкой области почти полмиллиона гривен украли у местного предпринимателя двое злоумышленников.
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