Грабежи и разбойные нападения в Украине: стало известно число преступлений

Жертвами нападений грабителей чаще всего становились женщины и пожилые люди,

Фото: gx.net.ua..

Грабежи и разбойные нападения в Украине: стало известно число преступлений //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/850/92c/5c485092cfef2.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/850/92c/5c485092cfef2.jpg 2019-01-24T06:35:00+02:00 Украина Жертвами нападений грабителей чаще всего становились женщины и пожилые люди,

За 10 месяцев прошлого года в Украине произошло 11 тысяч грабежей и несколько тысяч уличных драк. В частности, более две тысячи уличных грабежей и почти три сотни разбойных нападений зафиксировали за аналогичный период в Киеве.

Примечательно, что жертвами нападений грабителей чаще всего становились женщины и пожилые люди, а свидетелями драк в общественных местах украинцы становятся чуть ли не ежедневно. Но зачастую, пытаясь помочь пострадавшему, свидетели сами становятся мишенью для преступника. Также эксперты не советуют вмешиваться в семейные драки посреди улицы, а сразу вызвать полицию.

Напомним, не так давно в Одессе полицейские за считанные часы задержали двух иностранцев, которые ограбили водителя. Мужчины действовали по заранее продуманной схеме: пока один отвлекал водителя вопросами, другой незаметно открыл пассажирскую дверь и похитил из салона сумку, в которой находились около 50 тысяч гривен.

А в Винницкой области почти полмиллиона гривен украли у местного предпринимателя двое злоумышленников.

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