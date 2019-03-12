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Грабили по всей Украине: полиция со стрельбой задержала банду домушников-гастролеров

Сегодня, 17:14

В состав группы входили четверо мужчин в возрасте от 27 до 47 лет, которые ранее жили в Крыму

Грабили по всей Украине: полиция со стрельбой задержала банду домушников-гастролеров Украина В состав группы входили четверо мужчин в возрасте от 27 до 47 лет, которые ранее жили в Крыму

Сегодня в городе Олешки Херсонской области во время спецоперации оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции задержали участников преступной группы, которые в течение полугода совершали кражи из квартир по Черкасской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По данным ведомства, злоумышленников задержали после очередной кражи из квартиры в Олешках, откуда они забрали золотые изделия, деньги и ноутбук. В состав группы входили четверо мужчин в возрасте от 27 до 47 лет, которые ранее жили в Крыму, а в последнее время проживали в Киеве.

В целях конспирации злоумышленники постоянно меняли автомобили, на которых передвигались по территории Украины для совершения преступлений. В Херсонскую область приезжали на автомобиле Mazda 6 и совершили ряд краж. Сейчас они проверяются на причастность к 15 кражам.

По данным полиции, во время задержания никто не пострадал, однако, по словам очевидцев, спецоперация сопровождалась выстрелами и сопротивлением.

Во время задержания у злоумышленников изъяты отмычки различных видов, множество ключей для домофонов, перчатки и другие доказательства их преступной деятельности. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции, проводятся следственные действия. Открыты уголовные производства по ч.3 ст.185 "Кража" Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет).

Ранее в Одессе задержали банду грабителей, которые вынесли из квартиры вещи и драгоценности на два с половиной миллиона гривен. В банду входили трое грабителей: двое мужчин и женщина. Они украли из дома технику, шубу, золото, документы и сейф с 77 тысячами долларов. 

Напомним, украинцев предупредили об опасных объявлениях. В Украине на многих подъездах все чаще появляются объявления мастеров, готовых решить проблему, но это может обернуться бедой.

Ранее мы уже писали, какие в Украине действуют схемы аферистов. Остаться без кровно заработанных можно, заказав мебель, обратившись к компьютерному мастеру или согласившись заправить авто дешевым топливом.

Также украинцев предупреждают и о финансовых мошенниках. Аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля.

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Тег ограбление, грабители, банда, грабитель, домушники

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