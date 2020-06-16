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Град и ураганный ветер: прогноз погоды на 16 июня (карта)

16 июня, 06:06

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 32 градусов тепла

В Украине, 16 июня, все еще будет дождливо, местами ожидаются град и шквалы. Несмотря на это, в стране синоптики прогнозируют жаркую погоду, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"16 июня в Украине кратковременные дожди, грозы, лишь в Сумской, Харьковской, Луганской областях, ночью и на западе страны без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с. В некоторых районах синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 23-28 градусов тепла. На северо-востоке и востоке страны будет еще жарче – тут ожидаются до 32 градуса тепла.

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Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других городах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Также разгул стихии был и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом. Мощный ураган кружил мусор и двигал авто.

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Смотрите также видео, как на днях дождь заливал Львов:

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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