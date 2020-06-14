Град, шквалы и сильные дожди: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине, наконец, отступает сильная жара. На всей территории страны будут дожди, местами ожидается сильный ветер и даже град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

После недавних 35 градусов сегодня температура воздуха спадет. В западных областях, например, будут комфортные 22-25 градусов, но при этом непогода будет бушевать нешуточно – сильные дожди, штормовой ветер.

В центральных, северных и южных областях температура немного выше, 26-28 градусов, но тоже везде дожди. В Киеве будет доходить максимум до +29 и дождь.

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И только на востоке страны температура воздуха перевалит за отметку в 30 градусов. Но и там будут везде дожди.

Синоптики предупреждают, что сегодня в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

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Несмотря на сильную жару в последние дни, на западе страны не на шутку разошлась стихия – улицы затапливало, а сильный ветер вырывал с корнем деревья. Смотрите фото и видео, что натворила непогода во Львове.

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