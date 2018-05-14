Град в Киеве и грозы по всей Украине: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

Сегодня, 12:56

В понедельник по Украине пройдут грозы со шквальным ветром, но в ряде областей потеплеет уже на следующий день

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В понедельник, 14 мая, в Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, местами грозы, а также слабый град. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно сообщению синоптиков, 14 мая в столице ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/с, во время грозы местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем составит 17-19 градусов тепла.

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В Укргидрометцентре предупредили, что по всей Украине днем 14 мая ожидаются местами грозы, местами шквалы в 15-20 м/с. В северо-восточных областях ожидается 17-19 градусов тепла днем и 8-10 градусов тепла ночью. В западных областях в понедельник будет холоднее, 15-17 градусов днем и 5-7 градусов ночью. На юге и востоке страны – 20-22 градуса днем и 9-12 градусов ночью.

Прогноз погоды на 14 мая

00_152Схема: Укргидрометцентр

Во вторник, 15 мая, погоду запада и востока Украины будет определять поле пониженного давления, остальной территории – повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр.

По оценкам синоптиков, прохладная воздушная масса начнет прогреваться и в большинстве областей, кроме западных а дневная температура повысится.

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В западных, восточных и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами, при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается местами сильный дождь, на остальной территории Украины – без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 6-11 градусов тепла, днем – 20-25 градусов тепла, в прикарпатских областях – 15-20 градусов.

В Киеве 15 мая не ожидается существенных осадков. Ветер в столице во вторник прогнозируется юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – около 10 градусов, днем 22-24 градуса тепла.

Прогноз погоды на 15 мая

01_155Схема: Укргидрометцентр

Напомним, и официальные, и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками этим летом. Так, профессор Вазира Мартазинова, завотдела климатических исследований Украинского гидрометеоинститута, прогнозирует, что вторая половина мая в Киеве должна быть очень жаркой, а в конце июля – начале августа ожидаются отдельные очень жаркие дни.
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