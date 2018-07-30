"Гранату могли обменять на бутылку": белорус рассказал, как воевал на стороне "ЛНР"

В войне России с Украиной приняли участие немало иностранцев с обеих сторон. Экс-боевик т.н. "ЛНР" Константин Фофанов рассказал, как попал на Донбасс, и как впервые встретился с Плотницким.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, среди тех, с кем там "служил", он был единственным белорусом. А так, вспоминает экс-боевик, были еще россияне. А вот заставила его туда поехать российская пропаганда, которая по телевизору трубила "о зверствах киевской хунты".

На Донбасс он отправился через Ростов, после чего на оккупированную территорию попал через подконтрольный России пункт пропуска "Изварино", который, по его словам, был перевалочным пунктом для наемников.

"Откуда-то из России едут автобусы с добровольцами. И там сразу смотрели, кто специалисты, кто не специалисты. И если что, забирали их. "Танкисты есть? Я говорю: "Я танкист", – рассказал Фофанов.

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После прибытия на украинскую землю, он попал в батальон боевиков "Зоря", которым на тот момент еще руководил будущий главарь т.н. "ЛНР" Игорь Плотницкий. Первым заданием новоиспеченного боевика было пригнать бронемашину МТ-ЛБ с Ростовской области. В то же время Фофанов уверяет – людей не убивал.

"Подслушиваем, за самолетиками подсматриваем. Если надо, корректируем огонь артиллерии. … В батальоне "Заря" было 350 сербов. Сейчас тоже пишут, что они домой возвращаются, и их там чего-то судят. Затем испанцы попали "под раздачу" в себя", – объяснил он свои функции на войне.

Экс-боевик вспомнил, как повстречал на фронте бразильского наемника Лусварги, которого в Киеве задержали.

"Мы приехали на нашем "танчике", стояли – видим, "казаки" ведут кого-то в шляпе, с пером. Я так стою еще, говорю: француз какой-то! А это оказался наш "русский" из Бразилии! Потом, я знаю, он уже бороду отпустил, его там уже в "казаки" приняли", – рассказал он.

Фофанов отмечает, что оружие на оккупированной территории можно было достать практически бесплатно, например, выменять на алкоголь.

"Там был даже один из России майор, ну, как майор – ему там уже звание дали майора. Значит, он тоже не знал, как попасть в "ополчение", и получилось так, что он сразу попал к каким-то русским фашистам. Те не воевали, приезжали туда и скупали у местного населения оружие и вывозили его в Россию, в Москву", – пояснил он.

Напомним, в 2016 году мы уже писали историю боевика, "военного разведчика" т.н. "ЛНР" из Бобруйска Сергея Бондаря. Он рассказывал, что именно Россия помогла боевикам отстоять Луганск в 2014 году, после того как зашла на территорию Украины российская армия, появились "Грады", "Смерчи", "Точки-У". По его словам, сейчас Россия отправляет в "Л/ДНР" кадровых российских офицеров в командировку в качестве инструкторов.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.