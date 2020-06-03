Граница открывается: где украинцы смогут провести летний отпуск и что предлагают турагентства

Туроператоры готовятся отправлять украинцев на отдых с 1 июля. Уже несколько стран заявили о готовности принимать украинских туристов. Однако условия отдыха будут другими, предупреждают эксперты. Изменения коснутся и ценовой политики. Где смогут этим летом провести отдых украинцы и что изменится, разбирался сайт "Сегодня".

Где смогут отдохнуть украинцы

В первую очередь авиаперелеты будут с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией. Однако неизвестно, придется ли украинцам проходить тест на COVID-19 перед вылетом или сидеть две недели на обсервации. Туроператоры ждут официальных решений правительства по открытию границы.

"На сегодня нет четкой официальной информации. Нет определенности, куда мы можем продавать туры и на когда. Пока только есть догадки. Например, говорят, что договорились Турцией и Грецией с 1 июля, но это еще не точно. Но уже радует факт, что нас буду выпускать за границу. Но теперь стоит вопрос, как будут пускать назад. Если надо будет проходить обсервацию на две недели, то туризму придет конец", – говорит Игорь Захаренко, директор турфирмы "Феерия".

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Если рассматривать страны, о которых заявляли чиновники, то далеко не все готовы принимать украинцев:

Кипр открывает границу с 9 июня. Правительство готово оплатить отпуск и покрыть расходы иностранцам, если туристы инфицируются на острове. Но до 19 июня туристы могут попасть в страну только со справкой об отсутствии COVID-19. Тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до вылета. С 20 июня справка будет не нужна для прибывших с низким риском заражения COVID-19. Туристам из стран среднего риска необходимо иметь справку. По данным Минздрава Кипра, Украина относится к странам высокого риска.

открывает границу с 9 июня. Правительство готово оплатить отпуск и покрыть расходы иностранцам, если туристы инфицируются на острове. Но до 19 июня туристы могут попасть в страну только со справкой об отсутствии COVID-19. Тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до вылета. С 20 июня справка будет не нужна для прибывших с низким риском заражения COVID-19. Туристам из стран среднего риска необходимо иметь справку. По данным Минздрава Кипра, Украина относится к странам высокого риска. Греция тоже обещает возмещать стоимость проживания на карантине иностранным туристам, которые подхватят коронавирусную инфекцию. Страна открывает границу с 15 июня. Для пассажиров из 29 стран сидеть на карантине или делать справку не придется. Тестировать туристов будут выборочно в аэропорту. Украина не входит в этот список стран. Поэтому украинцам придется проходить обязательное тестирование, ночевать в конкретных отелях и отбывать карантин в течение 7 или 14 дней. Семь дней на карантине будут находиться прибывшие с отрицательным тестом на коронавирус, и 14 дней – с положительным тестом. Такая политика будет применяться по 30 июня, после чего будет пересмотрена.

тоже обещает возмещать стоимость проживания на карантине иностранным туристам, которые подхватят коронавирусную инфекцию. Страна открывает границу с 15 июня. Для пассажиров из 29 стран сидеть на карантине или делать справку не придется. Тестировать туристов будут выборочно в аэропорту. Украина не входит в этот список стран. Поэтому украинцам придется проходить обязательное тестирование, ночевать в конкретных отелях и отбывать карантин в течение 7 или 14 дней. Семь дней на карантине будут находиться прибывшие с отрицательным тестом на коронавирус, и 14 дней – с положительным тестом. Такая политика будет применяться по 30 июня, после чего будет пересмотрена. Турция уже согласовала возобновление перелетов с Украиной . Страна открывает границы для иностранцев и возобновит регулярные перелеты с Украиной с 1 июля. О правилах пребывания пока неизвестно. По словам туроператоров, страна не будет требовать пребывания на карантине.

. Страна открывает границы для иностранцев и возобновит регулярные перелеты с Украиной с 1 июля. О правилах пребывания пока неизвестно. По словам туроператоров, страна не будет требовать пребывания на карантине. Грузия начнет принимать туристов с 1 июля. Украина и Грузия уже провели переговоры об открытии авиасообщения. Однако власти страны пока не определили конкретные условия, на которых станут принимать отдыхающих. Однако в правительстве Грузии звучали предложения ввести для туристов COVID-паспорт — документ о том, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

начнет принимать туристов с 1 июля. Украина и Грузия уже провели переговоры об открытии авиасообщения. Однако власти страны пока не определили конкретные условия, на которых станут принимать отдыхающих. Однако в правительстве Грузии звучали предложения ввести для туристов COVID-паспорт — документ о том, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Черногория разрешила пребывание в стране с 1 июня туристов из более чем 100 стран. Въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также где количество активных больных не более 25 на 100 тыс. населения. Украины среди них нет.

разрешила пребывание в стране с 1 июня туристов из более чем 100 стран. Въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также где количество активных больных не более 25 на 100 тыс. населения. Украины среди них нет. Хорватия пока открыла границу для 10 стран. Украины среди них нет.

Египет еще не озвучил точную дату открытия границы. Отели открыли для внутренних туристов и с заполняемостью 25%. По информации СМИ, эти места уже заняты и в правительстве хотят разрешить заполняемость до 50%. Туроператоры ожидают, что украинцы смогут отправиться в Египет в средине июля.

Дистанция, маски и дезинфекторы – новые правила для туристов

Турагентства планируют отправлять туристов уже с 1 июля.

"Мы две недели уже как работаем, обзваниваем наших клиентов и предупреждаем, что с 15 июня уже запускают авиасообщение и с 1 июля откроются Кипр, Турция, Грузия, возможно, Черногория и Хорватия. И где-то с середины июля мы рассчитываем на Египет, возможно, на Испанию и Италию", – рассказывает Виктория Лонская, директор одного из офисов "Поехали с нами".

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Пока туроператоры готовятся отправлять туристов в Турцию. По другим направлениям ждут информацию о требовании проходить двухнедельную обсервацию.

"В Турции решили не оставлять туристов на 14-дневную обсервацию и заявили, что готовы брать полную ответственность за туристов, если у них обнаружат COVID-19. То есть, оплатить лечение и пребывание. Мы в ожидании этой информации от других стран. Еще не было указаний, нужно ли будет идти на обсервацию по прилету в Украину, если турист возвращается из какой-то из стран", – говорит Лонская.

Туроператоры отмечают, что коронавирусная инфекция ввела новые правила для всей отрасли: от перелета до отдыха в отеле. В самолет теперь будут пускать по фамилиям. Пассажиров будут вызывать на посадку по списку, точно так же и при выходе из самолета. Ручную кладь ограничат еще больше.

"Можно будет взять в салон небольшую сумочку, все остальное – в багаж. Весь багаж будут дезинфицировать", – говорит Лонская.

В некоторых странах ограничили заполняемость отелей до 50%. Везде будет регулярная дезинфекция, антисептики, маски и перчатки для работников.

"Поскольку отели будут заполняться только частично, то будет место для изоляции человека, если у него обнаружат вирус, – говорит Павел Григораш, руководитель Украинской ассоциации туристических агентств.

Также будет соблюдаться дистанция между столиками, шезлонгами. При этом клиентов не будут заставлять носить маски, а будут не допускать скопления людей.

"Шведский стол остается, но он будет другим. Каждое блюдо будет за стеклом. Нельзя будет самому что-то взять. Будет официант, который будет обслуживать клиентов", – добавляет Виктория Лонская.

Цены не поднимут, но "горящих" туров не будет

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Цены на туры будут на уровне прошлого года, прогнозируют туроператоры. Отели и авиакомпании будут держать цены, несмотря на увеличение расходов. Повышать сейчас цены не выгодно ни для кого. Однако, украинцы могут почувствовать увеличение цен за счет того, что не будет акционных предложений.

"Большинство отелей не будут повышать цены, поскольку им надо получить туристов. Но наши туристы могут почувствовать подорожание из-за отсутствия горячих предложений. Но, если мы говорим о себестоимости, то она для туриста практически не меняется", – отмечает Григораш.

Карантин продлили до 22 июня / Фото: Reuters

Цены будет регулировать рынок. Если спрос будет выше, чем предложение – цены будут расти, если наоборот – будут падать.

"Однозначно цены не будут меньше, чем в прошлом году, потому что затраты выросли: нужно закупить дополнительно дезинфекторы, маски, увеличить число персонала. Поэтому действительно есть основание повышать цены. Но этого никто не будет делать, чтобы получить хотя бы что-то", – говорит Виктория Лонская.

По словам Лонской, более половины клиентов готовы уже летом использовать свои туры, перенесенные из-за карантина. Часть планирует в этом году отдыхать в Украине, а некоторые наблюдают за ситуацией. Немногие перенесли свои туры на следующий год.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, возобновить международное авиасообщение Украина может уже с 15 июня. Однако все будет зависеть от того, когда откроют свои границы для иностранцев другие страны.

Каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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