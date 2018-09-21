Границу с Польшей парализуют: известно, сколько придется ждать

Сегодня, 15:22

Всем путешествующим следует учитывать, что в октябре польские таможенники объявят забастовку

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Пересечь границу Украины с Польшей в октябре станет сложнее – служащие пограничной службы последней планируют присоединиться к общенациональной забастовке сотрудников силовых структур.

Польские таможенники требуют поднять им зарплаты, аргументируя это увеличением потока туристов – почти в 15 раз (с начала года по август границу пересекли около 14,5 млн человек). В то же время уровень оплаты труда остался прежним.

Поскольку в случае забастовки польско-украинская граница будет фактически парализована, всем путешествующим следует учитывать, что потратить на ее пересечение придется как минимум сутки.

В МВД Польши отказались отвечать, как поступят в случае парализации границы.

Ранее мы писали о 20-километровой пробке из грузовиков, которая образовалась в прошлом году на польско-украинской границе.

Кроме того, сообщалось о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются на пересечении границы в Польшуплохой инфраструктуре, длинных очередях, откровенном хамстве и коррупции.

Также, напомним, что в этом месяце мужчина с недействительными документами ФРГ протаранил на автомобиле пограничные ограждения на границе Польши с Украиной.
Польша, пограничники, таможня, путешествие, граница Украины

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"Сегодня"

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