Гражданка Венгрии пыталась ввезти в Украину контрабандные зонтики
Зонтики замаскировали листом фанеры
Яркие разноцветные зонтики пытались незаконно ввезти на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Во время проверки микроавтобуса Volkswagen польской регистрации, что в два часа ночи прибыл на въезд в Украину в пункте пропуска "Тиса", правоохранителям показались подозрительными дополнительные конструкции, которыми обустроили салон автомобиля, поэтому его решили осмотреть углубленно.
Между салоном и багажным отделением автомобиля был специально оборудованный тайник. С помощью листа фанеры, замаскированного обшивкой, образовали пространство, куда поместили 132 зонтика иностранного производства. Ввезти их на территорию нашей страны пыталась 34-летняя гражданка Венгрии.
Согласно действующему законодательству, контрабандный товар и транспортное средство, в котором его пытались перевезти через границу, изъяты сотрудниками ГФС. Сумма оценки зонтиков пока устанавливается, микроавтобус 1997 года выпуска стоил владелицам более 40 тысяч гривен.
Напомним, пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде.
Как мы писали ранее, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.
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