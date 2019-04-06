Гражданка Венгрии пыталась ввезти в Украину контрабандные зонтики

Зонтики замаскировали листом фанеры

Фото Госпогранслужбы.

Гражданка Венгрии пыталась ввезти в Украину контрабандные зонтики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/743/589/5ca74358902bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/743/589/5ca74358902bc.jpg 2019-04-06T05:04:00+03:00 Украина Зонтики замаскировали листом фанеры

Яркие разноцветные зонтики пытались незаконно ввезти на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Во время проверки микроавтобуса Volkswagen польской регистрации, что в два часа ночи прибыл на въезд в Украину в пункте пропуска "Тиса", правоохранителям показались подозрительными дополнительные конструкции, которыми обустроили салон автомобиля, поэтому его решили осмотреть углубленно.

Между салоном и багажным отделением автомобиля был специально оборудованный тайник. С помощью листа фанеры, замаскированного обшивкой, образовали пространство, куда поместили 132 зонтика иностранного производства. Ввезти их на территорию нашей страны пыталась 34-летняя гражданка Венгрии.

Согласно действующему законодательству, контрабандный товар и транспортное средство, в котором его пытались перевезти через границу, изъяты сотрудниками ГФС. Сумма оценки зонтиков пока устанавливается, микроавтобус 1997 года выпуска стоил владелицам более 40 тысяч гривен.

Напомним, пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде.

Как мы писали ранее, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.

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