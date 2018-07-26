Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна

Моряки подтвердили, что уже поданы документы на визы, в пятницу планируется вылет в Украину

Большинство членов экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, задержанных греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия, в пятницу, 27 июля, возвращаются в Одессу. Об этом сообщил почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас в Facebook.

"12 украинских моряков возвращаются в Одессу. Мы сделали все возможное, чтобы 12 из 16 членов экипажа судна Mekong Spirit, арестованных в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернулись домой. Главное условие – обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе", – заявил почетный консул.

Остальные члены экипажа – капитан, старпом и рядовые – будут, согласно решению суда, находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

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По словам Бумбураса, в течение 14 месяцев велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран – Украины и Греции.

"Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", – добавил консул.

Кроме оплаты адвокатов, добавил меценат, нужно было поддержать моряков, поскольку судно в порту Лаврио (в 60 км от Афин) фактически осталось без снабжения продуктами, медикаментами и чистой водой.

"Для членов экипажа арендовали дом в 15 минутах ходьбы от порта Лаврио, благодаря чему у моряков была возможность ночевать в человеческих условиях. Дежурство на судне было организовано по графику", – отметил он.

Моряки подтвердили, что уже поданы документы на визы, в пятницу планируется вылет в Украину.

Напомним, также в Греции 25 мая 2017-го береговая охрана выследила и задержала в своих территориальных водах контейнеровоз "Меконг Спирит" ("Дух Меконга"), следовавший под флагом Мальты. В результате в контейнерах находилось около 700 тонн промышленной взрывчатки, детонаторов, боеприпасов для стрелкового и спортивного оружия, прочих специфических материалов. В этом деле оказались замешаны и украинцы. Сайт "Сегодня" писал о том, почему украинские моряки уже год не могу вернуться из Греции.

Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова сообщила, что в Греции арестовали или удерживают в тюрьмах по меньшей мере 161 гражданина Украины, из них 112 человек – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.