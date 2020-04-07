Греться осталось недолго: когда в Украину придут дожди и похолодание

На Благовещение в Украине потеплело до +20, а завтра столбики термометра поднимутся еще выше. Но теплая и солнечная погода продержится до выходных – потом придут дожди и немного похолодает. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, единственным неприятным моментом будет порой сильный ветер в некоторых областях.

"8 апреля столбики термометров поднимутся до 15-22 градусов, самым теплым ожидается запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье – 10-14 градусов. Но вот ночь еще будет холодной – только 1-6 градусов тепла, местами возможно и до 0-2 градусов мороза. Ветер в Украине будет преобладать западных направлений, умеренный, на севере и востоке может быть порывистым, порой до сильного. Во всех областях – солнце", – написала Диденко.

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В Киеве в среду предполагается солнечная теплая погода, но с порывистым ветром. Температура воздуха в течение дня достигнет 18-19 градусов, а вот ночью все еще холодно – всего 2-4 тепла.

Синоптик отметила, что 9 апреля теплая погода еще удержится, а вот 10 апреля, в пятницу, в Украину придет влажный атмосферный фронт с дождями и небольшим похолоданием.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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