Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Последние новости Украины

Греться осталось недолго: когда в Украину придут дожди и похолодание

7 апреля, 13:24

Сергей Мартынец

В Украину пришла настоящая весна, но ненадолго

На Благовещение в Украине потеплело до +20, а завтра столбики термометра поднимутся еще выше. Но теплая и солнечная погода продержится до выходных – потом придут дожди и немного похолодает. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, единственным неприятным моментом будет порой сильный ветер в некоторых областях.

"8 апреля столбики термометров поднимутся до 15-22 градусов, самым теплым ожидается запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье – 10-14 градусов. Но вот ночь еще будет холодной – только 1-6 градусов тепла, местами возможно и до 0-2 градусов мороза. Ветер в Украине будет преобладать западных направлений, умеренный, на севере и востоке может быть порывистым, порой до сильного. Во всех областях – солнце", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве в среду предполагается солнечная теплая погода, но с порывистым ветром. Температура воздуха в течение дня достигнет 18-19 градусов, а вот ночью все еще холодно – всего 2-4 тепла.

Синоптик отметила, что 9 апреля теплая погода еще удержится, а вот 10 апреля, в пятницу, в Украину придет влажный атмосферный фронт с дождями и небольшим похолоданием.

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионов

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреляУкраина
Нарушение правил карантина: за что могут оштрафовать
Нарушение правил карантина: за что могут оштрафоватьУкраина
В Украине могут отменить карантин:
В Украине могут отменить карантин: "слуга народа" раскрыл подробностиУкраина
Карантин усилили: что запрещено в Украине с 6 апреля
Карантин усилили: что запрещено в Украине с 6 апреляУкраина
Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробности
Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...