Грицак об инициативе сокращении бюджета СБУ: "И так не жируем"

Глава СБУ отметил, что спецслужба получает мало средств на развитие

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не одобряет инициативу сокращения финансирования деятельности спецслужбы. Об этом он заявил на брифинге 12 мая во время рабочего визита в Черкассы.

"Не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу", – заявил он.

Он отметил, львиная часть финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ, на развитие и строительство жилья для военнослужащих служба получает мало средств.

Ранее министр финансов Александр Данилюк, который рассказал о заключении с МВФ новой программы кредитования, в интервью журналу "Новое время" заявил о необходимости сокращения финансирования на Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) и СБУ.

Как сообщалось, Грицак во время рабочей поездки в Черкасскую область передал музею имени Тараса Шевченко в Каневе уникальные архивные документы о Владимире Науменко, выдающемся исследователе творчества Кобзаря.

Ранее глава спецслужбы также отметил, что СБУ стала сильнее в борьбе с гибридной агрессией России.