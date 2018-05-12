Грицак об инициативе сокращении бюджета СБУ: "И так не жируем"

Сегодня, 16:33

Глава СБУ отметил, что спецслужба получает мало средств на развитие 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не одобряет инициативу сокращения финансирования деятельности спецслужбы. Об этом он заявил на брифинге 12 мая во время рабочего визита в Черкассы.

"Не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу", – заявил он.

Он отметил, львиная часть финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ, на развитие и строительство жилья для военнослужащих служба получает мало средств.

Ранее министр финансов Александр Данилюк, который рассказал о заключении с МВФ новой программы кредитования, в интервью журналу "Новое время" заявил о необходимости сокращения финансирования на Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) и СБУ.

Как сообщалось, Грицак во время рабочей поездки в Черкасскую область передал музею имени Тараса Шевченко в Каневе уникальные архивные документы о Владимире Науменко, выдающемся исследователе творчества Кобзаря.

 Ранее глава спецслужбы также отметил, что СБУ стала сильнее в борьбе с гибридной агрессией России.
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