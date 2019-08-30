Гриневич объяснила, почему нельзя резко сокращать количество школ

Фото: "Сегодня"

Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич выступает против резкого сокращения сети учебных заведений. Она считает, что этот процесс должен быть планомерным.

"Оптимизация (сети учебных заведений, – ред.) постоянно происходит. И количество школ из года в год уменьшается. Это очень непопулярный процесс. И если кто-то думает, что это можно сделать в один клик, уволить десятки тысяч учителей, то я очень не рекомендую такую реформу. Это должен быть планомерный процесс. Более того, если это будет предусматривать увольнение большого количества людей, то те страны, в которых такое происходило, сопровождали это программам поддержки, трудоустройства и перепрофилирования этих учителей, это очень серьезная задача", – сообщила Гриневич.

Она также напомнила о формуле образовательной субвенции, которая стимулирует увеличение детей в школе, и оптимизацию сети учреждений.

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"Когда мы начинали работу в 2016 году, у нас было 137 опорных школ, а сейчас мы имеем 806 таких заведений. Поэтому оптимизация происходит. А репрессивный способ, так вдруг закрыть 30% школ в сельской местности, как это рассказывают, или увеличить нагрузку на учителей, из-за сокращения, я считаю неправильным", - добавила она.

По ее словам, такие решения могут помешать реформе образования, или даже привести к ее срыву.

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Гриневич добавила, что не советует своим приемникам принимать решения, если они не подходят для значительной части сообщества.

"Все решения в образовании нужно проводить с консультациями, широким информированием общественности, с тем, чтобы вы могли объяснить свою позицию, услышать другую и найти правильный консенсус. Здесь невозможно действовать "танком". Поэтому, я не советую принимать волюнтаристские решения, а пытаться находить поддержку в тех сообществах, с которыми вы хотите делать реформу. Реформу образования не может делать один человек, реформу образования делают сообщества", – подчеркнула Гриневич.

Напомним, ранее Лилия Гриневич рассказала, что министерство не может запретить школьные линейки и участие чиновников в торжествах в учебных заведениях.

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме.

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