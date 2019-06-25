Гриневич прокомментировала решение Зеленского по школьной форме

Министр объяснила, как теперь будет решаться вопрос формы в учебных заведениях

Лилия Гриневич. Фото: facebook.com/liliya.grynevych.

Министр образования и науки Лилия Гриневич прокомментировала отмену президентом Владимиром Зеленским школьной формы, как обязательной. Она считает, что прежний указ давно устарел и теперь сами школы должны решать этот вопрос.

Об этом она сказала журналистам на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения", передает ZN.ua.

"Фактически этот указ уже давно устарел и мы практически последнее время им не пользовались. Ведь он привязывал нас к неким образцам формы, к неким тканям, из которых должна изготавливаться форма. Важно, чтобы эта одежда была комфортная, гигиеническая, из тканей, которые "дышат", чтобы дети ощущали себя свободно", – сказала она

В то же время Гриневич отметила, что теперь учебные заведения должны сами определять, что будут носить учащиеся.

"Кто-то придумает безрукавку, на которой есть эмблема или знак принадлежности к школе, а кто-то определит, что они будут носить ту, или иную форму", – подчеркнула министр.

Отметим, что Зеленский упразднил норму о школьной форме для учащихся средних учебных заведений 20 июня, а до этого была даже подана петиция. Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы. Виной тому регулярно всплывающие истории, в которых детей обижают за отказ одеваться "как положено".

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