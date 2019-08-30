Гриневич рассказала, почему нельзя запрещать школьные линейки

Школы должны сами выбирать форматы празднования начала и конца учебного года

Последний звонок 2019 в Украине / Фото: Pixabay

Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич утверждает, что министерство не может запретить школьные линейки и участие чиновников в торжествах в учебных заведениях.

"Мы можем только рекомендовать (не проводить линейки, – ред.), потому что базовая ценность реформы и закона "Об образовании" – это автономия учебных заведений. Они должны учиться самостоятельно принимать решения и брать за них ответственность, действовать, а не ждать установок из МОН", – сообщила Гриневич.

По ее словам, ведомство предложило школам разные форматы для празднования начала или завершения учебного года.

"Те школьные коллективы и руководители учреждений, которые понимают, что нужно двигаться дальше, предлагают новые решения. Приказать и что-то запретить – это не метод в демократическом обществе. Мы поощряем, давая различные сценарии и возможности, как это сделать. Посмотрим, как будет в этом году. Я надеюсь, будет значительно больше интересных форматов начала нового учебного года, чем линейка", – добавила Гриневич.

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Также она отметила, что министерство не может запретить местным чиновникам ходить в школы на праздники.

"Хотя бы по причине, что нам очень нужно, чтобы они болели за школы, чтобы они те школы видели, чтобы они работали со школами и понимали, что образование для них очень важно. Поэтому никто не будет ставить такой запрет", – подчеркнула бывший министр.

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"Я это рассматриваю, как возможность чиновников прийти в школу и дать твердые обещания, которые они потом должны выполнить", – добавила она.

Напомним, мы писали, что во Львове министра образования Лилию Гриневич чиновница мэрии не впустила в школу.

Также, Лилия Гриневич прокомментировала отмену президентом Владимиром Зеленским школьной формы, как обязательной. Она считает, что прежний указ давно устарел и теперь сами школы должны решать этот вопрос.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве внедряют новую систему школьных завтраков. Ребенок будет сам выбирать, что и сколько ему есть. Подробней смотрите в видеосюжете:

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