Грипп атакует: медики назвали количество жертв с начала эпидсезона

В Украине гриппом уже переболели более шести процентов населения

В Украине с 30 сентября 2019 года, когда начался эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), от осложнений этих болезней умерли 11 человек.

Такие данные по состоянию на 22 января сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Врачи добавили, что за это время переболело 6,2% населения Украины, из них были госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% — дети в возрасте до 17 лет.

"Помните, что грипп — это вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может привести к летальному исходу всего за 4-5 дней", – предупредили медики.

Кроме того, украинцам напомнили о том, что "сердечная недостаточность нередко развивается вследствие осложнений гриппа".

"При первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °С и более, кашель, в отдельных случаях — рвота и понос) обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть опасным для здоровья", - порекомендовали в Минздраве.

Напомним, в Тернопольской области три человека умерли от пневмонии, вызванной осложнениями от гриппа. Врачи объяснили ситуацию, а также рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе.

Также накануне Нового года жертвой гриппа стал мужчина, относившейся к группе риска – он заболел 20 декабря и, несмотря на то что его госпитализировали, умер в реанимации 31 декабря.

О том, как защититься от гриппа – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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