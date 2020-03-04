Грипп продолжает убивать украинцев: в Минздраве озвучили статистику

За последнюю неделю зимы заболели более 213 тысяч украинцев

Пока внимание многих украинцев приковано к распространению коронавируса, уже проникшего в нашу страну, более полусотни людей стали жертвами осложнений "обычного" гриппа.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, с начала эпидемического сезона было зарегистрировано 54 лабораторно подтвержденных летальных исходов от осложнений гриппа.

"С 24 февраля по 1 марта от осложнений гриппа умерли шесть человек. Ни один из них не был вакцинирован", - подчеркнули медики.

Кроме того, за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболел 213 531 человек, из них почти 65% – дети до 17 лет. Этот показатель на 17% превышает эпидемический порог в Украине.

В то же время, в последние дни зимы от гриппа вакцинировались 280 человек. В целом, с начала эпидсезона прививки сделали 237 624 человека.

Стоит напомнить, что в Украине был зафиксирован лишь один лабораторно подтвержденный случай коронавируса: инфицированный мужчина идет на поправку и чувствует себя хорошо.

Ранее мы сообщали о том, что, пытаясь остановить распространение гриппа и ОРВИ, в Украине начали проводить дезинфекцию в общественном транспорте.

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