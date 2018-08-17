Гривню продолжает лихорадить, а судам не хватает судей: цифры и события недели

В Украине растут цены на мясо, а США выделят Киеву военной помощи на 250 млн долларов

ОБЩЕСТВО

26,8% работников в июне получали заработную плату, превышающую 10 тыс. грн. Об этом сообщил Госстат. Год назад их доля была 17%. Количество работников с минимальной зарплатой снизилось до 7,4% с 9% годом ранее, а минимальная зарплата выросла с 3200 грн до 3723 грн. Также снизилась доля работников, получающих зарплаты до 4 тыс. грн – до 15,4% против 24,4% годом ранее. При этом доля работников с зарплатами 8-10 тыс. грн за год выросла с 9,4% до 11%. Относительно стабильной остается доля работников с зарплатами 6-8 тыс. грн – 15,2% против 15,5% годом ранее.

Потратить 3 млрд грн планируют на общенациональную перепись населения. Сама процедура будет проходить в главным образом в онлайне – человек, зарегистрировавшись, сможет сам заполнить информацию о себе и своей семье.

67% объектов социальной сферы и теплоснабжающих предприятий по состоянию на 13 августа подготовлены к отопительному сезону 2018-2019 годов. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

1,21 млрд долл. в первом полугодии составил объем переводов в Украину через системы перевода, что в 9 раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл. Объем переводов через системы перевода средств внутри страны за этот период составил 69,4 млрд грн, или 2,596 млрд долл. Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США (15%), Израиль (13%), Россию (10%), Италию (8%), Польшу (7%), переводов из Украины – в Россию (38%), Грузию (9%), Китай (6%), Азербайджан (5%), Узбекистан (4%).

Выросли на 12% в годовом выражении в июле потребительские цены на мясо и мясные продукты. В январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены увеличились на 22,5%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на мясо и мясные продукты в июле увеличились на 0,2%.

22 судов не работают сейчас в Украине в связи с нехваткой судей. Об этом сообщил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук.

46 млн грн потратили политические партии на рекламу за второй квартал, это составляет треть от общей суммы расходов, сообщает Комитет избирателей Украины. В течение апреля-июня парламентские политические силы вообще выложили более 150 млн грн. Покупали рекламу преимущественно за средства государственного бюджета Украины. Больше всего на рекламу потратила "Батькивщина" – 78% средств партии, почти 25 млн грн.. На втором месте по затратам на рекламу находится "Самопомич" – около 6 млн грн.

15,5 млн евро выделил Европейский союз в соответствии с Соглашением о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине". Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, что измеряется определенными программой индикаторами. Средства поддержки направляются в государственный бюджет.

Только 1,2 тыс. вагонов из 3 тыс. вагонов "Укрзализныци", которые находятся в эксплуатации на данный момент, оборудованы кондиционерами.

Около 12 тысяч обычных светильников уличного освещения в текущем году в Киеве планируют заменить на светодиодные.

180 победителей определили по итогам конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР). Из них 126 следователей и 54 государственных служащих. 39 должностей остаются вакантными – на них будет объявлен повторный конкурс.

81 человек погиб на водоемах Украины за неделю, с 6 по 12 августа. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). За указанный период спасатели зарегистрировали около 2 тыс. чрезвычайных событий, на которых удалось спасти 66 человек. Спасатели ликвидировали почти 2 тыс. пожаров, на которых удалось спасти 31 человека. Погибли на пожарах за неделю 18 человек.

Только 42% внутренне перемещенных лиц трудоустроены, свидетельствуют данные отчета Международной организации миграции (МОМ).

55,6% месячной потребности направлено по состоянию на 14.08.2018 на выплату пенсий. В Пенсионном фонде утверждают, финансирование и выплата пенсий происходит по установленному графику.

С 28 июля украинцам больше не нужно платить налоги с алиментов. Соответствующая норма закреплена в изменениях в Налоговый кодекс, которые уже действуют, сообщила ГФС. Изменениями предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются алименты, в том числе алименты, выплачиваемые нерезидентом.

Проект новой редакции украинского правописания опубликовало Министерство образования и науки на своем сайте для общественного обсуждения. Сообщается, что он разработан на фундаменте украинской традиции правописания с учетом новейших языковых явлений, получающих распространение в разных сферах общественной, научной и культурной жизни.

До 1 октября Министерство образования и науки продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования.

45 мостов Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") в 2018 году планирует капитально отремонтировать, на что будет выделено 2,3 млрд грн, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Только 28% опрошенных внутренне перемещенных лиц заявляют, что готовы вернуться на свое постоянное место жительства. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции в Украине и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В марте этого года доля таких граждан была 25%.

Выросла почти на 36% по состоянию на 1 июля средняя пенсия по сравнению с ее размером по состоянию на аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2562 грн.

187 тыс. гривен затратила Киевская городская государственная администрация на организацию мероприятий по случаю 27-летия независимости Украины 24 августа. Эти средства были направлены на организацию церемонии возложения цветов возле памятника Тарасу Шевченко и праздничного мероприятия возле здания КГГА.

Большинство жителей украинских городов с населением более 1 млн человек считают себя патриотами и гордятся, что они украинцы, а в празднование Дня Независимости вкладывают смысл независимости от какого-либо государства и дань традиции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко совместно с Институтом анализа и прогнозирования при поддержке Киевского пресс-клуба. Больше гражданином Украины, нежели жителем своего города считают себя львовяне (59% и 26% соответственно), в то же время, харьковчане и одесситы больше воспринимают себя больше как жителя своего города, чем украинцы (45% и 39% соответственно в Харькове и 43% и 38% соответственно в Одессе).

Лишь 52% выпускников в 11 классе в ходе ВНО смогли справиться с заданием, с которым должны были работать в 7-8 классе – это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат.

891 иск для приостановки эксплуатации объектов направила в суд Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по результатам проверок объектов по всей стране на предмет соблюдения требований техногенной и пожарной безопасности. Из этих объектов: 272 торгово-развлекательных центра, 63 больницы, 556 детских садов и школ.

ЭКОНОМИКА

В семи регионах украинские аграрии по состоянию на 13 августа завершили сбор ранних зерновых культур:в Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областях. Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, в целом по Украине сбор ранних зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 9,5 млн га (96% к прогнозу по этим культурам) при урожайности 34,6 ц/га, намолочено 33 млн тонн.

Высокую зависимость кредитоспособности Украины от поддержки МВФ отмечает рейтинговое агентство Fitch Ratings и добавляет, что промедление при возобновлении сотрудничества с Фондом является источником неопределенности.

30 Мбит/с - такую минимальную скорость интернета Министерство экономического развития и торговли намерено юридически закрепить, если для строительства инфраструктуры привлекаются государственные средства.

Увеличили на 23% в годовом выражении украинские аграрии в І полугодии экспорт мяса птицы,– до 241 млн долл., сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Физический бъем экспорта вырос со 147 тыс. т до 152 тыс. т. По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала 271,32 тыс. тонн мяса птицы на сумму 389,64 млн долл.

Вырос на 14% в I полугодии экспорт продукции мясной группы в годовом выражении – до 304 млн долл.

Увеличились на 80,66% запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа с начала сезона закачки (9 апреля), или на 5,997 млрд куб. м, – до 13,432 млрд куб. м.

В период с 6 по 19 сентября миссия МВФ посетит Киев. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

27,6 млрд грн такой потолок бюджетных запросов для Минздрава на 2019 год установил Минфин. Это на 23,5% больше, чем заложено в госбюджете на 2018 год

554,8 тыс. цифровых подписей (усиленных сертификатов открытых ключей) выдал центр сертификации ключей при ГФС с начала 2018 года, всего с начала работы центра выдано 6,7 млн цифровых подписей.

Составил 109,6% индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в третьем квартале по сравнению со 104% и 108,8% соответственно во втором и первом кварталах этого года. Зафиксировано улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности – компонентов ИЭН: в розничной торговле (с 5,3% во втором квартале до 10,7%), в сфере услуг (с -5% до 0,3%), в строительстве (с -21,5% до -18,7%).

У 47% проверенных плательщиков с начала 2018 года органами ГФС при проверке выявила нарушения налогового законодательства при выплате зарплат. По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате в бюджеты 607 млн грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн единого взноса и 26 млн грн военного сбора. Было выявлено 4,2 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

235 субъектов хозяйствования намерена проверить в этом году Государственная фискальная служба на предмет вырубки лесов и экспорта лесоматериалов.

Растет 10 кварталов подряд экономика Украины, утверждают данные Государственной службы статистики. Так, рост реального ВВП во втором квартале текущего года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года. По сравнению с 1-м кварталом 2018 года ВВП увеличился на 0,9% (с учетом сезонного фактора).

До конца текущего года новые лавы должны быть введены в эксплуатацию на шахтах "Капитальная" ГП "Мирноградуголь", "Кураховская" ГП "Селидовуголь" и шахтоуправлении "Южнодонбасское №1", сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера Владимира Кистиона.

1,68 млн тонн составляли запасы угля на складах электростанций (ТЭС и ТЭЦ) на 14 августа, что на 0,42 млн тонн, или 20,2%, ниже показателя годичной давности, сообщило Минэнергоугля. Согласно его данным, ситуация с накоплением запасов природного газа обстоит значительно лучше: на 14 августа они достигли 13,5 млрд куб. м, что всего на 2,2%, меньше, чем на 14 августа прошлого года.

Увеличилось на 33% негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне по сравнению с январем-июнем 2017 года и составило 2,658 млрд долл. (за январь-июнь 2017 – 2 млрд), сообщила Государственная служба статистики.

1,020 млрд грн и 50,276 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 126, 322 и 1022 дня со средневзвешенной доходностью 18%, 17,90% и 16,7% годовых, соответственно. Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 196 дней с доходностью 5,95% годовых.

На 18,6% больше задекларировали крупнейшие налогоплательщики в январе-июне налога на прибыль по сравнению с первым полугодием 2017-го – 37,2 млрд грн, сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков. При этом сумма убытков сократилась на 42,7 млрд грн или на 8,9%. С 357 до 338 уменьшилось количество убыточных субъектов хозяйственной деятельности (без учета банковских учреждений).

Увеличились на 15% поступления от таможенных платежей в бюджет за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 195,3 млрд грн, тогда как в прошлом месяце к июлю-2017 этот показатель возрос на 18% – до 31,9 млрд грн, сообщила ГФС.

Повысило на 1 млн тонн министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе прогноз урожая кукурузы в Украине в 2018 году по сравнению с июльским прогнозом – до 31 млн тонн. Прогноз экспорта кукурузы на 2018/2019 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) увеличен на 0,5 млн тонн – до 24,5 млн.

650 млн долл. - на такую сумму Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления. Эта гарантия поможет заимствовать около 800 млн долл. на внешних рынках.

50,1 млрд грн позаимствовал с начала года Пенсионный фонд у государственной казны, а вернул – 40 млрд грн. Больше всего ПФ занимал в январе и июне этого года – 10,2 и 10,4 млрд грн соответственно.

МИР

Пентагон объявил о переносе парада, который власти США, по инициативе президента Дональда Трампа планировали устроить 10 ноября по случаю столетия окончания Первой мировой войны. В нем должны были участвовать 5-7 тысяч солдат и офицеров, военная техника и авиация. Основная причина переноса парада – его стоимость не менее 90 млн долларов. Дональд Трамп по сообщениям СМИ решил устроить парад по аналогии с тем, что проводят в Париже в День взятия Бастилии. Пресс-служба мэра Вашингтона сразу не поддержала идею, предложив президенту США самому заплатить за это.

Около 1000 сотрудников Google потребовали от руководства компании раскрыть информацию о создаваемом для китайских пользователей поисковике Dragonfly. Они объяснили свое желание стремлением понять этические последствия своей работы. В документе, направленном руководству Google, говорилось, что "очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы".

Не будет обесценивать юань Народный банк Китая, чтобы смягчить негативные последствия торгового спора с США, однако готов принять меры против трейдеров, играющих на понижение курса юаня. Курс у ранее в этом месяце приближался к отметке в 7 юаней за доллар, которую он не пересекал более 10 лет.

Первый храм в честь святого Иоанна Павла II построят в Риме. Это будет небольшая церковь с изогнутым фасадом. Она впишется в одноэтажную застройку. Строительство начнется осенью и продлится три года.

Президент США подписал оборонный бюджет на 2019 год размером 717 млрд долл. В нем предусмотрены 250 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе 50 млн долл. должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Самым привлекательным городом мира для жизни по версии Economist Intelligence Unit (EUI), аналитического подразделения британского журнала The Economist, признана австрийская столица Вена. До этого первое место в течение семи лет подряд занимал австралийский Мельбурн. Теперь он переместился на второе место. Вена стала первым европейским городом, возглавившим этот список. Другим европейским городом, вошедшим в первую десятку, стал Копенгаген – он занял 9 место. Кроме того, в верхней десятке рейтинга присутствуют еще два города Австралии (Сидней и Аделаида, 5-е и 10-е места соответственно), два японских города (Осака и Токио, 3-е и 8-е места соответственно), а также три канадских (Калгари, Ванкувер и Торонто, 4-е, 6-е и 7-е места).

22 человека погибли 14 августа при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе. Еще 8 человек получили тяжелые травмы. Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало.

Резко повысила пошлины на некоторые американские товары Турция в ответ на санкции США. Анкара повысила, в частности, пошлины на импортируемые из США табачные изделия. Пошлины на них выросли на 60%. Новые меры затронули алкогольную продукцию – пошлины на нее повышены на 140%, автомобили – до 120%, косметические изделия – до 60%, рис – на 50%, фрукты – на 20%.

К 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос, заверил премьер-министр страны Нарендра Моди. Руководитель индийского космического агентства ISRO Сиван Кайласавадиву заявил о плотном графике работ, но подтвердил реальность этого прогноза.

Штраф до 150 млн евро грозит предприятию, которое занималось обслуживанием путепровода, обрушившегося близ Генуи. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли. Итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 38.

Вырос по итогам 20-го месяца подряд объем японского экспорта в июле, однако темпы оказались ниже прогнозных. Дефицит внешнеторгового баланса в прошлом месяце составил 231,2 млрд иен (2,08 млрд долл.) по сравнению с профицитом в размере 721,4 млрд иен в июне. Экспорт вырос на 3,9% относительно того же месяца прошлого года.

Прямые инвестиции в 15 млрд долл. Эмир Катара пообещал Турции.

Врачи возглавили рейтинг самых оплачиваемых профессий в США – средняя зарплата 195,8 тыс. долл. в год. Далее идут менеджеры аптек – 146,6 тыс., фармацевты – 127,1 тыс., архитекторы предприятия – 115,9 тыс., корпоративные советники – 115,6 тыс., разработчики программного обеспечения – 108,9 тыс., практикующий медперсонал – 107,5 тыс., архитекторы программного обеспечения – 105,3 тыс. долл.

Пройдет 14 августа матч за Суперкубок УЕФА в 2019 году на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле, где встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.