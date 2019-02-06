Громкие заявления Трампа, заседание Кабмина и пресс-конференция Януковича: темы дня

В Украину пришел новый атмосферный фронт, а Верховная Рада рассмотрит ряд важных документов

Громкие заявления Трампа, заседание Кабмина и пресс-конференция Януковича: темы дня 2019-02-06T11:07:00+02:00 Украина В Украину пришел новый атмосферный фронт, а Верховная Рада рассмотрит ряд важных документов

Сайт "Сегодня" собрал важнейшие темы дня, на которые стоит обратить внимание экспертам и "пересічному читачу".

Под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана состоится очередное заседание правительства. Ждем новых важных решений от украинского Кабмина.

Продолжается пленарная неделя Верховной Рады. В среду, 6 февраля, народные депутаты планируют рассмотреть проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний и законопроект о защите экономической конкуренции

Признанный виновным в госизмене беглый экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве прокомментирует приговор суда . Ранее адвокат Януковича назвал решение украинского суда "беспределом".

Снова осадки. В среду в некоторых областях Украины снег, местами – снег с дождем. Киев сковали пробки , но автодорожники уверяют, что обеспечат проезд на трассах государственного значения. Температура воздуха днем на территории всей страны будет плюсовой.

В обращении к Конгрессу США президент Дональд Трамп сделал ряд заявлений по финансированию НАТО, пообещал развивать новую систему ПРО и вкладывать огромные деньги в развитие новых ракетных вооружений. При этом Трамп выразил готовность перезаключить Договор о ракетах о средней и меньшей дальности. Сейчас мяч – на стороне России. Чем ответит Москва Вашингтону?

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал об итогах дня 5 февраля: началась регистрация на сессию ВНО, Украина выплатила очередную часть долга МВФ . Кроме того, Украина уплатила свой регулярный взнос в бюджет ООН, попав в число первых 25 государств, сделавших это вовремя.

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