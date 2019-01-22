Гройсман и Парубий поздравили украинцев с Днем Соборности
Универсал Соборности 100 лет назад возымел определяющее политическое значение для украинского народа
Премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравили украинцев с Днем Соборности.
Премьер отметил, что, несмотря на то, что Украина добилась своей независимости, борьба украинского народа продолжается.
"Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины". Это слова из Универсала, провозглашенного на Софийской площади в Киеве в такой же зимний день – ровно 100 лет назад. Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика объединились в единое независимое государство. В 1991 году мы восстановили нашу государственность, но борьба за нее продолжается. Будем и сегодня едиными для сильной, крепкой и счастливой Украины", – написал глава правительства.
В свою очередь спикер парламента отметил, что Универсал Соборности имел определяющее политическое значение для украинского народа и мировой геополитической ситуации – на весь мир украинцы провозгласили идею объединения своих исконных земель, которые веками разделялись между Российской и Австро-Венгерской империями.
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"Но Универсал не только провозгласил идею Соборности земель, он еще раз подтвердил факт независимости Украины. Это очень символично, ведь 22 января 1919 представители правительств ЗУНР и УНР собрались на Софийской площади, чтобы отметить первую годовщину провозглашения независимости Украинской Народной Республики. Независимость и соборность украинских земель – это две цели, которые в ХХ веке определяли жизнь и борьбу украинского народа", – говорится в поздравлении Парубия.
Он напомнил, что Украина отмечает День Соборности в условиях войны на Донбассе и оккупации Крыма, но уверен, что победа будет за нами и украинские земли будут освобождены.
"В этот день в первую очередь хочу поблагодарить и низко поклониться настоящим защитникам независимости и соборности – украинским воинам, героическим мужчинам и женщинам, которые, рискуя собственной жизнью, мужественно держат фронт в Донбассе", – добавил глава ВР.
Напомним, 22 января в Украине ежегодно празднуется День Соборности – дата провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.
Также мы писали о том, что в День соборности Украины в Киеве на мосту Патона пройдет традиционная патриотическая акция, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра.
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