Гройсман и Парубий поздравили украинцев с Днем Соборности

Универсал Соборности 100 лет назад возымел определяющее политическое значение для украинского народа

Парубий и Гройсман. Фото: Сегодня

Гройсман и Парубий поздравили украинцев с Днем Соборности //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ca/e14/5c46cae14dd9c.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ca/e14/5c46cae14dd9c.jpg 2019-01-22T09:51:00+02:00 Украина Универсал Соборности 100 лет назад возымел определяющее политическое значение для украинского народа

Премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравили украинцев с Днем Соборности.

Премьер отметил, что, несмотря на то, что Украина добилась своей независимости, борьба украинского народа продолжается.

"Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины". Это слова из Универсала, провозглашенного на Софийской площади в Киеве в такой же зимний день – ровно 100 лет назад. Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика объединились в единое независимое государство. В 1991 году мы восстановили нашу государственность, но борьба за нее продолжается. Будем и сегодня едиными для сильной, крепкой и счастливой Украины", – написал глава правительства.

В свою очередь спикер парламента отметил, что Универсал Соборности имел определяющее политическое значение для украинского народа и мировой геополитической ситуации – на весь мир украинцы провозгласили идею объединения своих исконных земель, которые веками разделялись между Российской и Австро-Венгерской империями.

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"Но Универсал не только провозгласил идею Соборности земель, он еще раз подтвердил факт независимости Украины. Это очень символично, ведь 22 января 1919 представители правительств ЗУНР и УНР собрались на Софийской площади, чтобы отметить первую годовщину провозглашения независимости Украинской Народной Республики. Независимость и соборность украинских земель – это две цели, которые в ХХ веке определяли жизнь и борьбу украинского народа", – говорится в поздравлении Парубия.

Он напомнил, что Украина отмечает День Соборности в условиях войны на Донбассе и оккупации Крыма, но уверен, что победа будет за нами и украинские земли будут освобождены.

"В этот день в первую очередь хочу поблагодарить и низко поклониться настоящим защитникам независимости и соборности – украинским воинам, героическим мужчинам и женщинам, которые, рискуя собственной жизнью, мужественно держат фронт в Донбассе", – добавил глава ВР.

Напомним, 22 января в Украине ежегодно празднуется День Соборности – дата провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Также мы писали о том, что в День соборности Украины в Киеве на мосту Патона пройдет традиционная патриотическая акция, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра.

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