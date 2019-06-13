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Гройсман назвал цементные дороги спасением для небольших населенных пунктов

13 июня, 18:27

По словам премьера, эта технология дорожного строительства выносливее, чем асфальтовая


Цементные дороги – это спасение для межрайонных транспортных путей и дорог в небольших населенных пунктах Украині. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

"Отдельное направление производства – цемент для автомобильных дорог. Эта технология дорожного строительства дешевле и выносливее, чем сугубо асфальтовое покрытие. И главное – она украинская", – отметил глава правительства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укравтодор" предложил принять национальную программу восстановления дорог территориального значения Т-бетон. По словам его главы Славомира Новака, поверхность из укатанного бетона – это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона и технологий обычного цементобетона.

В мае министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с 2019 года начинается эра строительства бетонных дорог в Украине, поскольку крупнейшие инфраструктурные объекты в Украине будут строиться именно из бетона.

Украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег цемент, Гройсман, бетон, бетонные дороги

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