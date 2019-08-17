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Гройсман поручил проверить все гостиницы и санатории после трагедии в Одессе

Сегодня, 11:36

Как уточнил премьер, владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев после пожара в одесской гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли восемь человек и 10 человек пострадали. 

"Пожар в Одессе. Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей. Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей – прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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Напомним, что в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар", которая размещается в здании бывшего депо, вспыхнул масштабный пожар. Президент Владимир Зеленский сообщил, что четверо из 10 пострадавших людей находятся в критическом состоянии. Кроме того, полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Джо Байден. Фото: AFP

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар гостиница проверки Токио Стар

Источник: Сегодня

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