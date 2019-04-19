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Гройсман посетил школу в Мариуполе, где работает самый молодой в Украине директор

Сегодня, 06:43

Месяц назад Николай Чайкин поделился своей мечтой увидеть на месте старой заброшенной площадки современный стадион


Премьер-министр Владимир Гройсман посетил школу в Мариуполе, где работает самый молодой в Украине директор. Месяц назад в эфире "Сегодня" самый молодой в Украине директор школы, 24-х летний Николай Чайкин поделился своей мечтой увидеть на месте старой заброшенной площадки современный стадион.

Вместе с миллионами зрителей наших новостей услышал желание Николая и премьер

"Посмотрел на канале "Украина" сюжет о школе. О директоре школы. И решил приехать – посмотреть, чем помочь школе. И я пообещал, что мы поможем построить стадион. Но моя задача не в том, чтобы построить стадион только в этой школе, а создать систему и построить стадионы во всех школах. Это задача, и она будет выполнена за несколько лет", – сказал Владимир Гройсман.

Перестраивать спортплощадку начнут уже первого мая. Деньги, а это 10 млн грн, по словам премьера, предоставят из государственного фонда регионального развития.

Здесь будут футбольное и баскетбольное поле, беговая и атлетическая дорожки и новейшие тренажеры. За два года реконструируют и само здание школы: утеплят стены, установят металлопластиковые окна, заменят кровлю. Работы будут стоить 32 миллиона гривен: 70%процентов из государственного бюджета, 30% из городского.

Ранее мы писали, что стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу.

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Тег школа, стадион, Гройсман

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