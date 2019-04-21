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Гройсман поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Сегодня, 10:54

Праздник Воскресения Христова символизирует победу света над тьмой и дает надежду на спасение

Фото: Владимир Гройсман / Facebook
Фото: Владимир Гройсман / Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Поздравление главы правительства размещено на сайте Кабмина.

"Праздник Воскресения Христова символизирует победу света над тьмой и дает надежду на спасение. В этот день все наши помыслы и устремления направлены на то, чтобы дарить любовь и надежду нашим близким. Традиционно Пасха является семейным праздником, когда мы собираемся в тесном кругу и наслаждаемся домашним уютом и общением с родными и близкими", – говорится в тексте поздравления Гройсмана, размещенном на Правительственном портале.

Он выразил надежду, что "милосердие и доброта, истинная любовь к ближнему и взаимопонимание позволят нам и в дальнейшем делать добрые дела, приумножать в обществе добродетель, строить страну нашей мечты".

"В этот светлый день желаю всем христианам западного обряда добра, семейного уюта и приятных эмоций. Пусть в Ваших сердцах живут вера, надежда и любовь, а во всей нашей стране воцарятся мир и согласие!", – добавил Гройсман.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.

Напомним, 21 апреля православные христиане отмечают большой праздник – Вербное воскресенье. По традиции, в этот день верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия.

Ранее мы писали, почему православные и католики празднуют Пасху в разные дни.

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Тег Пасха, Украина, Гройсман

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