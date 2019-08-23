Гройсман поздравил украинцев с Днем госфлага

Гройсман подчеркнул, что сине-желтый флаг вызывает у него гордость за страну и украинцев

Фото: пресс-служба Кабмина

Два цвета – множество искренних эмоций. Такими словами поздравил премьер-министр Украины Владимир Гройсман всех украинцев с Днем государственного флага.

Гройсман подчеркнул, что сине-желтый флаг вызывает у него гордость за нашу страну и украинцев.

"Что я чувствую, когда вижу сине-желтый флаг? Гордость за страну и украинцев. Уверенность в нашей несокрушимости. Радуюсь победам и грущу из-за потерь. Два цвета – множество искренних эмоций. С Днем Государственного Флага Украины!" – написал премьер в своем твиттере.

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Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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