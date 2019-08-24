В своей речи премьер подчеркнул важность начатых в 2014 году реформ

/ Фото: Урядовий портал

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости. Текст поздравления опубликовали на сайте правительства.

"От имени правительства и от себя лично поздравляю с Днем Независимости Украины! Вопреки всем испытаниям, которые стояли перед украинским народом на протяжении ХХ столетия, нам удалось выстоять и получить в 1991 году желанное независимое государство. Но путь независимости оказался непростым – Украина в процессе сложных трансформаций", – отметил премьер.

Также он упомянул о важности реализации реформ, начатых в Украине после 2014 года.

"Свой выбор в пользу развития, а не имитации украинцы сделали еще в 2014 году, когда осознали ключевые стратегические приоритеты национального успеха – политические и экономические свободы, коренные внутренние реформы и необратимость евроатлантической интеграции. Именно поэтому правительство работало над внедрением значительных изменений практически в каждой сфере общественной и государственной жизни. Очень важно, чтобы динамика этих изменений продолжалась и в дальнейшем", – написал Гройсман.

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Глава правительства добавил, что за последние годы в Украине произошло больше изменений, чем за все десятилетия независимости.

Он призвал все политические силы, гражданское общество и граждан и дальше работать для дальнейшего наполнения государственной независимости Украины реальным содержанием.

Напомним, также президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 28-ым Днем Независимости и пожелал, чтобы наступающий год был мирным и процветающим.

Кроме того, с государственным праздником Украину поздравил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он заявил, что Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность.

Ранее мы рассказывали, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

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