Гройсман проверил строительство второго корпуса "Охмадета"

Строительство корпуса начали еще в 2011 году, но спустя два года – прекратили





Премьер-министр Владимир Гройсман посетил больницу "Охмадет" и ознакомился с ходом строительства второго лечебно-диагностического корпуса.

Корпус начали возводить 2011 году. Но спустя за два года – работы прекратили. Разблокировало строительство больницы правительство Гройсмана в конце 2016 года.

"Еще в 2016 году здесь были голые стены, а сейчас здесь полноценно работает центр радиологии. Работает МРТ, которого не было в нашей больнице и за эти четыре месяца уже почти две тысячи детей прошли обследование, и к сожалению, есть очередь. Сейчас мы находимся в кабинете, который только сегодня начинает работу – это новая рентгеноскопическая установка", – рассказывает главный врач национальной детской больницы "Охматдет" Ирина Садовяк.

"Здесь можно исследовать Функциональность почек, нейрологические заболевания, патологии сердца, патологии щитовидной железы, а не только онкологические заболевания. Маленького пациента положили на столе, не перепозиционируя его, не двигая. можем провести разные исследования на одной системе, без всяких длительных переходов, переводов, всЕ в одном месте", – объясняет ведущий специалист по медицинской физике Анастасия Карнаухова.

Площадь нового здания составляет 67 тысяч квадратных метров. Чтобы ускорить запуск больницы, строители разработали специальную стратегию.

"Разделить один огромный корпус, который состоит из семи блоков, на пусковые комплексы. Это позволило уже через год завершить первый пусковой комплекс и запустить диагностику. То есть, это означает, что часть больницы уже работает, а другие отделения, за стенкой, условно говоря, строятся дальше", – говорит руководитель государственного предприятия Богдан Боруховский.

Достроить "Охмадет", говорит Владимир Гройсман, для него – дело чести. В 2019 году правительство выделило на это миллиард гривен. Украина должна инвестировать в свою медицину, а не оплачивать медуслуги за рубежом, считает премьер.

"Каждая больница в стране имеет хозяина, как правило, больницы в стране принадлежат местным властям. Мы провели децентрализацию и, фактически, в четыре раза увеличили количество денег, которые есть на местах. С 70 млрд грн в 2014 году до 270 млрд – в этом году. Это значит, что ресурсы есть и я уже знаю, есть очень хорошие примеры в различных городах, где власти начали прилагать усилия , чтобы создать нормальные надлежащие условия в больницах: и помещения, и палаты, и операционные, и оборудование. И такие примеры уже есть, я хотел бы, чтобы они стали массовыми", – комментирует премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

За год в "Охмадете" делают более десяти тысяч операций. Почти половина из них – сверхсложные. Сюда привозят детей со всей Украины. Все обследования бесплатны. К концу года строительство завершат, говорят строители. Дальше будут оснащать помещения мебелью и техникой.

"Хотел бы пожелать, чтобы наши дети были счастливы и были здоровыми. Я думаю, что это те две вещи, которые мы, взрослые должны для них обеспечить", – говорит премьер.

Открывать отделения "Охмадета" будут поэтапно. Первые в очереди – онкологические отделения и лаборатория.

Напомним, в Сумской области разгорелся скандал – община и чиновники подозревают руководство местной районной больницы в хищении средств. Говорят, бюджет медучреждения почти равен бюджету всего города, а в здании медучреждения до сих пор нет надлежащего ремонта. Как это объясняют в больнице – узнавали журналисты "Сегодня".

Кроме этого, мы сообщали, что в украинских медучреждениях хотят ввести две новые должности – генеральный и медицинский директора, которые возьмут на себя управленческие и административные функции, которыми на сегодняшний день занимаются главные врачи.

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