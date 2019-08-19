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Гройсман рассказал, чем школьников кормят в столовых

Сегодня, 10:59

Такое питание планируется ввести во всех школах Украины

/ Фото: Кабинет министров Украины

Уже более года в Украине реализуется программа обновления питания в школах. Об этом написал на своей странице в твиттере премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня увидел меню "Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное – вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ", – написал Гройсман.

Кроме того, политик подчеркнул, что такое питание планируется ввести во всех школах Украины.

Как мы писали ранее, на протяжении семи лет Министерство образования Украины совместно с проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в экспериментальном порядке внедряет курс "Финансовая грамотность" среди старшеклассников общеобразовательных школ. К сегодняшнему дню его прошли около 20 тыс. учеников более чем 1200 школ страны.

К 1 сентября в МОН представили обновленный пакет учебных материалов, который могут внедрять любые школы по желанию дирекции.

Речь не идет об отдельном предмете. В МОН считают: знания о правильном управлении деньгами можно подавать в рамках таких учебных предметов, как литература, математика, география, история Украины или даже иностранный язык.

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питание школьники реформа столовая Гройсман

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