Гройсман рассказал, когда будут первые результаты реформы образования

Реформа образования в Украине даст результат только через 10-12 лет, а за это время государство должно добиться высокого качества образования. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Процесс обучения нужно начинать с дошкольного образования. Это все должно быть единая система – конкурентная, современная, мобильная. Мы закладываем основу изменений и должны нести общую ответственность за их внедрения", – сказал он.

Гройсман напомнил, только на обновление программы начальной школы выделили миллиард гривен, однако средства не в полном объеме используются. Даже президент на днях сетовал на проблемы с финансированием образования.

"Нужно чувствовать свою ответственность за успешность детей. Мы не имеем права забирать у них единственный в жизни шанс на качественное образование. Подчеркиваю: к 2020 году задача правительства – по доступу в детские сады, по обновлению программ и оснащению школ – должна быть выполнена. Школа – это не только стены, парты, новые программы обучения. Это также украинский учитель, который должен чувствовать уважение", – подчеркнул премьер.

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Глава правительства напомнил, что за последние несколько лет увеличили бюджет образования с 127 млрд до более 220 млрд.

"Это говорит, что для нас это важнейший приоритет. В течение 10 лет Украина должна стать государством с высоким качеством образования, когда мы не только учим детей, но и распространяем наработанный опыт", – добавил Гройсман.

Отметим, что через несколько дней почти полмиллиона первоклассников испробуют на себе реформы образования. Проект называется "Новая украинская школа". Сайт "Сегодня" разбирался, какой будет украинская школа по-новому, и какие нововведения.

Как рассказывала на днях министр образования Лилия Гриневич, учителей-пенсионеров могут перевести на контракт. По ее словам, ведомства намерено передать в Верховную Раду соответствующий законопроект.