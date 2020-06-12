Гройсман: Реформа децентрализации – для людей и громад, ее надо завершать

Реформа децентрализации власти в Украине, которая воплощает принцип укрепления громад и местного самоуправления, требует грамотного завершения, ведь речь идет не о формировании "княжеств", а о возможности для людей и громад.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

Он напомнил, что в последние годы – с 2014-го – Украина реализовала стартовый этап реформы, а именно – формирование объединенных дееспособных громад. И в январе 2019 года был сформирован план действий второго этапа – воплощение изменения управления в государстве на центральном и местном уровнях.

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Вместе с тем, смена власти в стране привело к отсутствию лидерства именно в процессе дальнейшей децентрализации.

"У меня ощущение, что эта реформа осталась "сиротой". Никто особенно не волнуется, как реформа будет завершена. Никто ничего не понимает, – сказал Гройсман. – Более того, финансовая децентрализация начинает сворачиваться. Фактически, на громады перебросили государственные расходы и одновременно забрали доходы... Считаю, что сегодня важный вопрос – разумное завершение децентрализации. Надо дать возможность громадам стать самодостаточными".

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По словам экс-премьера, сегодня от правительства должен быть четкий сигнал – о видении системы в целом.

"Если один закон будет принят в одной части, а другой – в другой, будет хаос. И мы стоим на пороге того, когда или мы завершим реформу, или откатимся назад", – отметил Гройсман.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Гройсман заявил: децентрализация создала возможности развития , пора сформировать стратегии роста страны и общин.

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