Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Гройсман за рулем автомобиля проинспектировал ремонт трассы Киев-Одесса

30 апреля, 11:37

Гройсман отметил, что дорожные работы "кипят" практически по всей Украине

Фото: Анастасия Лесык

Дорожные работы "кипят" по всей Украине. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Недавно ездил в Киевскую, Черкасскую и Винницкую области, чтобы проверить качество ремонта дорог. Пообщался с опытными дорожниками. Спросил, когда последний раз в Украине происходил такой масштабный ремонт дорог. Говорят: лет 40 назад", – отметил Гройсман.

Кроме того, премьер подчеркнул, что в 2019 году будет выделено больше 55 млрд грн на ремонт и строительство украинских дорог.

"Повысили требования к качеству выполненных работ. Дороги принимаются на баланс и подрядчик получает деньги только после тщательной проверки качества ремонта. По небрежную работу платить не будем", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что в 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд грн.

Также премьер отметил, что в Украине нужно уменьшать объемы ямочного ремонта дорог и увеличивать долю капитального ремонта, ведь последний – имеет гарантию качества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ремонт, дороги, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман за рулем автомобиля проинспектировал ремонт трассы Киев-Одесса". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грядут пробки: в Киеве перекроют проспект Палладина и заезд на Южный мост

26 апреля, 12:59

На участке проспекта Академика Палладина и на заезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе будет проводиться ремонт

Как идет ремонт трассы Киев – Одесса: Гройсман провел инспекцию

23 апреля, 12:52

Премьер-министр напомнил о планах до 2022 года

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

"Шикарный поворот!": Как украинские звезды поздравили Зеленского

Табата тренировки: преимущества и упражнения

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

15 самых жутких и странных существ на планете

Купить квадрокоптер в городе от 299 грн

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

6 вещей, которые сразу отталкивают мужчину, даже от умной женщины

Зеленский пояснил, как собирается останавливать войну на Донбассе

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка