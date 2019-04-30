Гройсман за рулем автомобиля проинспектировал ремонт трассы Киев-Одесса

Гройсман отметил, что дорожные работы "кипят" практически по всей Украине

Фото: Анастасия Лесык

Дорожные работы "кипят" по всей Украине. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Недавно ездил в Киевскую, Черкасскую и Винницкую области, чтобы проверить качество ремонта дорог. Пообщался с опытными дорожниками. Спросил, когда последний раз в Украине происходил такой масштабный ремонт дорог. Говорят: лет 40 назад", – отметил Гройсман.

Кроме того, премьер подчеркнул, что в 2019 году будет выделено больше 55 млрд грн на ремонт и строительство украинских дорог.

"Повысили требования к качеству выполненных работ. Дороги принимаются на баланс и подрядчик получает деньги только после тщательной проверки качества ремонта. По небрежную работу платить не будем", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что в 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд грн.

Также премьер отметил, что в Украине нужно уменьшать объемы ямочного ремонта дорог и увеличивать долю капитального ремонта, ведь последний – имеет гарантию качества.

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