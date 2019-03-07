Гройсман запретил членам Кабмина пользоваться смартфонами

Некоторые чиновники считают, что для политиков ведение страниц в соцсетях – обязательно

Гройсман запретил членам Кабмина пользоваться смартфонами 2019-03-07T12:58:00+02:00 Украина Некоторые чиновники считают, что для политиков ведение страниц в соцсетях - обязательно

Зависимость от социальных сетей у членов своего кабинета заметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Тем, что чиновники не выпускают телефоны из рук, премьер возмутился на селекторном совещании.

"Когда с Вами проводят совещание, пожалуйста, телефоны отложите в сторону. Иначе – назначу принудительный курс лечения от социальных сетей", – заявил Гройсман и подчеркнул, что за "мобильную зависимость" будет публично критиковать и принимать жесткие меры.

Корреспонденты "Сегодня" проверили, действительно ли чиновники столько времени проводят в соцсетях и влияет ли это на продуктивность работы.

Отметим, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян совершенно не согласился с Гройманом. Считает, что политики обязательно должны коммуницировать с общественностью.

"Я считаю, что это правильно для государственного чиновника – быть на связи с общественностью и плательщиками налогов через соцсети. Все переписки в мессенджере – только по работе", – ответил Омелян на критику Гройсмана.

Однако, некоторые парламентарии признаются, что зависимы от соцсетей. Например, один из нардепов Александр Грановский самостоятельно ведет свой аккаунт, пишет посты и комментирует фото и публикации друзей.

"Мы все очень зависимы от общественного мнения и каждый чиновник время от времени заходит на свою страницу в соцсети посмотреть, нет ли о нем или о ней чего-то нового", – признался в своей "смартфонной зависимости" Грановский и показал, что в его чатах – переписки с однопартийцами и тайные личные переписки.

В свою очередь, психологи уверенны, что запрет чиновникам ежеминутно "проверять" свои телефоны может усилить их зависимость от мобильных.

"Чиновники более зависимы от общественного мнения, чем простые люди. А зависимость существует, если вам нужно заглянуть в телефон не по работе. То есть либо вам нечего делать, либо необходимо посмотреть, как на вас реагирует общество", – объяснила психолог Елена Рихальская.

Напомним, за прошлый год в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен.

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