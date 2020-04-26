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Гроза в начале мая и почти летнее потепление: синоптики дали прогноз на неделю

26 апреля, 15:48

Юрий Божко

К средине следующей недели придет настоящее тепло а к выходным - грозы

После нескольких дней с дождями и похолоданием по всей Украине, придет сухая и теплая погода. Настолько теплая, что к выходным соберутся первые весенние "классические" майские грозы. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 27 апреля, дожди уйдут из Украины и возможно останутся лишь в приграничных регионах востока страны. Но похолодание, принесенные двухсуточным дождливым фронтом, еще будет превалировать над Украиной. Хотя обещают сухую и солнечную погоду, но воздух прогреется максимум до +13-15

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Во вторник, 28 апреля, по всей стране прогнозируют ощутимое потепление. Дождей не обещают вообще, а температура воздужа повысится до +17-19, а местами и до +20. Теплее всего на Волыни и на Закарпатье. Прохладнее – на северо-востоке страны.

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В среду, 29 апреля, именно с запада в Украину придет грозовой фронт вместе с еще большим потеплением. По всей стране воздух прогреется до +19-22, на западе до +23. Но, согласно прогнозам, именно на западе Украины пройдут первые в этом году грозы.

В тренде
Гроза в начале мая и почти летнее потепление: синоптики дали прогноз на неделю

В четверг, 30 апреля, температурный режим в Украине сохранится на уровне предыдущего дня. А вот конвективный грозовой фронт продвинется вглубь страны до части центральных и северных областей. Грозы прогнозируют даже в Черниговской и Сумской областях.

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В пятницу, 1 мая, погода будет схожа с предыдущим днем, за исключением того, что дожди прогнозируют на более обширной территории страны. Но с запада страны снова зайдет холодный фронт и там похолодает до +15-18, а на остальной территории до +19-21.

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины.

Кроме того, мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла пыльная буря.

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Источник: Сегодня

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