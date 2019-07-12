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Грозовые дожди и комфортная температура: синоптик рассказала о погоде на выходных

12 июля, 16:11

В ближайшие два дня погода будет не пляжной, но холод будет пронизывать только ночью

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Дожди с грозами в Украине будут и на выходных. 13 и 14 июля в западных, центральных и северных областях будет мокро, а вот на востоке и юге дожди будет сменять солнечная погода. Глобального потепления или похолодания не будет, но комфортная температура воздуха порадует. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Выходные в Украине будут всякими. Солнца – много, дождей – много, облаков – много, тепла – достаточно, даже до жары, холода – хватит, чтобы вспомнить, что сегодня Петра и Павла и практически половина лета уже позади", – написала она.

По словам Диденко, 13 июля дожди, местами с грозами, вероятны в западных областях, на севере и местами на востоке. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха будет комфортной: днем 20-26 градусов, на юге 24-28 градусов; ночью холоднее – 12-16 градусов, в Карпатах всего 8-13.

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"14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на западе и севере, на остальной территории – без существенных осадков. Температура воздуха будет какой-то нервной: на западе похолодает до 17-23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара (легкая жара) – 25-29 градусов, на севере и в центре будет комфортно – 22-26 градусов", – сообщила синоптик.

В Киеве в субботу и воскресенье существует вероятность локальных дождей и местами с грозой. Температура воздуха в Киеве 13 июля днем 21-24 градуса и 14 июля – 23-25 градусов. Ночью предполагается в пределах 10-14 градусов.

По словам Диденко, существенное потепление придет в Украину с 19 июля.

Как сообщали новости "Сегодня", дождливая прохладная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, продержится до выходных. Но затем придет потепление. Правда, оно будет недолгим, и уже с началом новой недели в Украину вернутся дожди и снова похолодает. Читайте подробней в прогнозе на ближайшие дни, когда уйдут дожди и потеплеет.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

Напомним, недавно в Украине бушевала непогода и натворила бед в некоторых областях. Смотрите в видеосюжете, как непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья:


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Тег погода, дождь, диденко, прогноз погоды, гроза, синоптик

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