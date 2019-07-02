Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Грозовые выходные: синоптики предупредили об изменениях в погоде

2 июля, 15:31

К концу недели в Украину придет атмосферный фронт со сниженной температурой и принесет дожди с грозами

Фото: Сегодня

В ближайшие два дня в Украине будет сухая и комфортная погода, благодаря антициклону, который разгонит дождевые тучи. Но уже к выходным влияние антициклона уменьшится и Украину ожидает несколько дождливых дней, прогнозируются грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Так, в среду, 3 июля, дожди с грозами вероятны лишь на юге Украины и в Крыму. На остальной территории без осадков, хотя облачно. Температура воздуха по всей стране более-менее комфортна – от +24 до +28, на юго-востоке местами до +31.

В четверг, 4 июля, температурный режим будет схожим с предыдущим днем. По всей стране будет сухо, переменная облачность. Дождей не прогнозируют нигде.

А уже в пятницу, 5 июля, грозовые дождевые облака накроют большую часть Украины. Вместе с этим понизится и температура воздуха на 3-4 градуса. Без осадков будет лишь в некоторых регионах центральной Украины и на юго-востоке. Но и там станет прохладнее на пару градусов.

В субботу, 6 июля, дожди и грозы пройдут на западе, севере и востоке Украины. Центр и юг страны будет безоблачным. Температурный режим сохранится на уровне двух предыдущих дней.

В воскресенье, 7 июля, грозы с дождями снова накроют почти всю Украину. Без осадков прогнозируют лишь погоду в Крыму и в некоторых регионах востока страны. Температура воздуха будет достаточно комфортной. В среднем по всей стране – от +24 до +28.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, температура воздуха, прогноз погоды, дожди, облачность, тучи, грозы, синоптик, температурный режим

Вы сейчас просматриваете новость " Грозовые выходные: синоптики предупредили об изменениях в погоде". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непогода на Полесье: со стихией боролись всю ночь

Сегодня, 15:31

В результате урагана пострадали два района Ровенской области

Жара в Украине побила рекорд XIX века

Сегодня, 14:25

Только в июне температура 11 раз превышала норму

Лавров назвал требование России к Зеленскому

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Девушка дня. 17-летняя рекордсменка мира Ярослава Магучих

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Медведчук ведет переговоры о покупке еще двух телеканалов

"Жалкий неудачник": британский боксер оскорбил Владимира Кличко

Украинский нардеп-"радикал" стал многодетным отцом

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Вчера, 07:00

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь