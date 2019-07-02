Грозовые выходные: синоптики предупредили об изменениях в погоде

К концу недели в Украину придет атмосферный фронт со сниженной температурой и принесет дожди с грозами

Фото: Сегодня

В ближайшие два дня в Украине будет сухая и комфортная погода, благодаря антициклону, который разгонит дождевые тучи. Но уже к выходным влияние антициклона уменьшится и Украину ожидает несколько дождливых дней, прогнозируются грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Так, в среду, 3 июля, дожди с грозами вероятны лишь на юге Украины и в Крыму. На остальной территории без осадков, хотя облачно. Температура воздуха по всей стране более-менее комфортна – от +24 до +28, на юго-востоке местами до +31.

В четверг, 4 июля, температурный режим будет схожим с предыдущим днем. По всей стране будет сухо, переменная облачность. Дождей не прогнозируют нигде.

А уже в пятницу, 5 июля, грозовые дождевые облака накроют большую часть Украины. Вместе с этим понизится и температура воздуха на 3-4 градуса. Без осадков будет лишь в некоторых регионах центральной Украины и на юго-востоке. Но и там станет прохладнее на пару градусов.

В субботу, 6 июля, дожди и грозы пройдут на западе, севере и востоке Украины. Центр и юг страны будет безоблачным. Температурный режим сохранится на уровне двух предыдущих дней.

В воскресенье, 7 июля, грозы с дождями снова накроют почти всю Украину. Без осадков прогнозируют лишь погоду в Крыму и в некоторых регионах востока страны. Температура воздуха будет достаточно комфортной. В среднем по всей стране – от +24 до +28.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

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