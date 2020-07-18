Грозы и до 33 градусов жары: чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни (карта)

Запад Украины продолжают накрывать дожди и грозы. Не изменится эта ситуация и ближайшие дни. При этом в остальных регионах будет жарко и сухо. Чем удивит погода в стране в ближайшие несколько суток – рассказали в Украинском гидрометцентре.
19 июля. В большинстве областей сохранится хорошая погода, а вот на западе местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В Карпатах и на Закарпатье будут сильные дожди.
Температура в стране ночью установится на уровне 12-17 градусов тепла, днем 24-30 градусов тепла. Жарче будет в южных регионах: 15-20 градусов тепла ночью и 28-33 днем.
20 июля. В Карпатах и Закарпатье и днем в западных и южных областях будут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет.
Температура воздуха в южной части ночью установится на уровне 15-20 градусов тепла, днем 28-33. На остальной территории ночью ожидаются 12-17 градусов тепла, днем 24-29.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.
Также непогода обрушилась и на Ивано-Франковскую область – там дороги превратились в реки и были белыми от града. Сильные осадки выпали в селе Бабин в Косовском районе.
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